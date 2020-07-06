«Одноклассники» запустили платформу для бизнеса по обработке контента с помощью нейросетей

Социальная сеть «Одноклассники» презентовала «Робби» — автоматизированную платформу для анализа контента на базе нейросетей и технологии больших данных (Big Data)

Разработанная командой соцсети платформа поможет выстроить процессы по обработке контента без привлечения дополнительного персонала. «Робби» будет в первую очередь полезен бизнесу в сфере онлайн-торговли, ресурсам с пользовательским контентом, производителям товаров, сервисам доставки и другим компаниям. Например, интернет-магазины могут с помощью Робби автоматически обрабатывать отзывы клиентов о товарах, видеосервисы — определять в роликах и стримах запрещенный контент и рекламу, медиа — оптимизировать работу с комментариями читателей.

«Робби» идентифицирует объекты на фото, видео и GIF-анимации с помощью технологии компьютерного зрения, распознает дубли фотографий, ссылки, телефонные номера на изображениях, находит в текстах спам, определяет контекст предложений и диалогов. Архитектура платформы «Робби» позволяет производить весь процесс обработки в рекордно быстрые сроки — более 600 млн единиц контента за сутки. В некоторых случаях для специфических задач подключается ручная модерация команды ОК или краудсорсинг через приложение «Модератор ОК», пользователи которого размечают и классифицируют до 6 млн изображений в сутки.

«Робби» работает через API, что позволяет быстро обрабатывать и классифицировать контент, возвращая его обратно со скоростью от 50 миллисекунд с нужными для клиента критериями. Сервис подойдет как для крупного бизнеса, так и для небольших компаний: стоимость обработки контента с помощью платформы – от 10 тыс. руб. в месяц.

Возможности платформы были протестированы на работе с контентом в социальной сети Одноклассники и других проектах Mail.ru Group. В частности, сервису объявлений «Юла» технология ОК помогает с модерацией объявлений, для платформы myTarget осуществляет модерацию рекламы, для сервиса такси «Ситимобил» – фотоконтроль состояния автомобилей.

Первым внешним клиентом «Робби» стала экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ). «Робби» будет анализировать контент каталога недвижимости «Метра квадратного» без участия дополнительного персонала со стороны экосистемы: убирать дубли объявлений, спам, запрещенные элементы на фотографиях. Таким образом, все публикации в каталоге недвижимости будут быстро обновляться и содержать только реальные объекты. Это позволит сократить издержки на сопровождение контента и повысить лояльность клиентов благодаря высокому качеству объявлений.

Антон Федчин, руководитель социальной сети «Одноклассники», сказал: «Мы давно используем нейросети в различных сервисах соцсети и уже научились эффективно распространять эти технологии не только на наши продукты, но и на другие проекты Mail.ru Group. Платформа "Робби" – следующий шаг в этом направлении: наши экспертиза и технологии теперь доступны и внешним клиентам. Автоматизация в обработке данных – важный тренд, который позволяет ускорить многие процессы и добиться более высокого качества продуктов для клиентов. Наша платформа поможет бизнесам добиться этого быстро и без дополнительных ресурсов на разработку».

Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный», отметил: «Открытая платформа "Метр квадратный" и "Робби" интегрировались с помощью API. Цель нашего партнерства — улучшить качество поиска недвижимости на нашей платформе. Наш контент быстро обновляется и Робби помогает нам поддерживать его актуальность и качество, убирая дубли объявлений и запрещенные элементы на фотографиях. Все это повышает доверие и удобство для клиента экосистемы "Метр квадратный". Кроме того, гибкий подход к разработке и схожие стеки наших технологий позволили нам запустить модерацию контента всего за несколько месяцев, а не в течение года как мы планировали изначально.

Алексей Сенников, руководитель проекта «Робби», социальная сеть «Одноклассники», сказал: «Обычно у компаний недостаточно ресурсов и экспертизы для обработки информации с помощью алгоритмов машинного обучения. У "Робби" есть готовые решения, которые помогут сократить издержки и оптимизировать работу в части модерации и классификации любого контента. Благодаря низкому порогу входа использовать платформу сможет малый и средний бизнес, а крупным клиентам "Робби" позволит оптимизировать многие бизнес-процессы».

Экосистема «Метр квадратный» — проект инновационного развития группы ВТБ, открытая партнерская платформа в сфере недвижимости. Партнерами «Метр квадратный» являются крупнейшие девелоперские компании, банки, агентства недвижимости и сервисные компании в сфере ремонта. Сервисы экосистемы обеспечивают полностью цифровой клиентский путь от поиска недвижимости и проведения сделок, до проведения ремонта и организации переезда в новую квартиру.