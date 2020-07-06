«Яндекс.Касса» подключила «Северстали» платежи бизнес-картами Mastercard

«Яндекс.Касса», Mastercard и «Северсталь» запустили совместный проект: с помощью эквайринга «Яндекс.Кассы» «Северсталь» стала принимать оплату от клиентов банковскими бизнес-картами Mastercard. Раньше партнеры «Северстали» могли рассчитаться за заказ только денежным переводом со счета на счет. Теперь заплатить можно картой.

Расчет банковскими бизнес-картами Mastercard через «Яндекс.Кассу» упрощает и ускоряет не только саму покупку, но и другие этапы сделки. «Яндекс.Касса» проводит платежи мгновенно, а значит, «Северсталь» сможет сразу отгрузить товар клиенту. При этом участникам сделки больше не нужно тратить время на заполнение платежных реквизитов для денежного перевода. Кроме того, для расчета с «Северсталью» владельцы кредитных бизнес-карт смогут быстро привлечь финансирование и не платить проценты в льготный период до 55 дней. Это поможет покупателям увеличить объемы закупок, а продавцу — сократить объем дебиторской задолженности.

Оплата бизнес-картами через «Яндекс.Кассу» доступна для заказов, сделанных как в офлайне, так и через сайт «Северстали». Расчет происходит следующим образом. После оформления заказа любым способом «Северсталь» отправляет клиенту счет по электронной почте. В нем содержится ссылка на страницу с описанием покупки и платежной формой. Покупателю нужно просто перейти по этой ссылке и заплатить бизнес-картой. Платежи через «Яндекс.Кассу» защищены с помощью технологии 3-D Secure. В ближайшее время возможность расчета бизнес-картами Mastercard появится и в интернет-магазине «Северстали» — клиенты смогут платить этим способом прямо на сайте.

При оплате через «Яндекс.Кассу» заказов у «Северстали» действует программа лояльности «Mastercard Бизнес-Бонус». За каждый платеж клиент «Северстали» будет получать специальные баллы, которые можно обменивать на скидки и бонусы у партнеров Mastercard. Подробнее про программу можно прочитать на сайте Mastercard.

«Запуск совместного проекта с "Яндекс.Кассой" и Mastercard выводит наше взаимодействие с клиентами на новый уровень. Быстрая и безопасная оплата, сокращение сроков отгрузки существенно повышают эффективность процесса покупки, позволяя удовлетворить запросы клиента в кратчайшие сроки с высоким качеством. Поскольку границы между B2B и B2C неминуемо стираются, важно обеспечить превосходный клиентский опыт за счет привычных каждому процессов, дополнительных сервисов и программ лояльности», — сказала Мария Шалина, директор по маркетингу и улучшению клиентского опыта «Северстали».

«Сотрудничество с "Северсталью" для нас имеет стратегическое значение, ведь "Яндекс.Касса" уже несколько лет развивает платежные методы для B2B, и мы видим, что все больше компаний хотят делать покупки для бизнеса онлайн, рассчитываться так же просто, как в обычном магазине», — сказала Оксана Коробкина, коммерческий директор «Яндекс.Денег».

«Mastercard постоянно работает над тем, чтобы держателям наших карт были доступны все преимущества безналичных платежей в B2B-среде: скорость, простота и безопасность, а также удобство контроля денежных средств. Мы рады, что в результате нашего партнерства с "Северсталью" и "Яндекс.Кассой" у предпринимателей появился быстрый и комфортный способ осуществления расчетов для обеспечения именно классических закупок для ведения бизнеса. Кроме того, мы активно развиваем программу лояльности "Бизнес-Бонус" и предоставляем держателям бизнес-карт новые решения, как, например, B2B-программа, в которой зарегистрирована "Северсталь", которые помогают сокращать расходы компаний и более эффективно управлять финансовым потоком», — сказал Джемал Агрба, руководитель направления по развитию коммерческих продуктов и продажам Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков.