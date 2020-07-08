«Сбермаркет» вступил в АКИТ

Входящий в экосистему Сбербанка российский онлайн-сервис доставки продуктов и товаров с полок магазинов «Сбермаркет» стал новым членом ассоциации компаний интернет-торговли.

Сервис «Сбермаркет» был создан на базе технологической платформы российского стартапа Instamart и предлагает клиентам обслуживание через веб-сайт и мобильное приложение во всех городах России. Заказы формируются профессиональными экспертами по закупкам и доставляются курьерами в течение установленного клиентом промежутка времени – в течение двух часов или до семи дней вперед.

«Сбермаркет» начал работу в пилотном режиме 6 сентября 2019 г. в Ростове-на-Дону и Краснодаре на базе операционной и технологической платформы онлайн-сервиса доставки продуктов Instamart. Через месяц «пилот» в двух городах обеспечил 10% от заказов сервиса Instamart во всех регионах присутствия. Кроме того, в первый месяц более 20 тыс. человек установили приложение «Сбермаркет» на свои мобильные устройства. В июне 2020 г. сервис охватил всю страну.

«Сегодня к членам ассоциации присоединился очень амбициозный, высокотехнологичный и динамично растущий игрок на рынке e-grocery. В период пандемии сервис "Сбермаркет" показал свои самые сильные стороны, быстро доставляя до дверей клиентов десятки тысяч любимых товаров по ценам торговых сетей. Люди получили хороший клиентский опыт и в очередной раз увидели практическую пользу от проникновения технологичных решений в нашу жизнь. Очевидно, что сервис покупок продуктов и товаров первой необходимости через интернет будет становиться все более востребованным и привычным инструментом», – сказал президент АКИТ Артем Соколов.

«Мы рады вступить в АКИТ – ведущую российскую организацию, которая выступает драйвером развития всей отрасли e-commerce. "Сбермаркет" как сервис доставки продуктов и товаров с федеральным охватом помогает бизнесу по всей стране запускать новые каналы продаж, а клиентам – пользоваться новыми удобными сервисами. Рассчитываем, что в сотрудничестве с экспертами ассоциации и другими участниками мы будем совместно продвигать стандарты для эффективного развития отрасли интернет-торговли, а также подключать новые виды бизнеса к онлайн-продажам», – сказал генеральный директор «Сбермаркета» Асан Курмангужин.