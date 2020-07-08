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«Яндекс.Лавка» заработала в Нижнем Новгороде

Интернет Веб-сервисы Ритейл Розница Логистика

В Нижнем Новгороде открылась «Яндекс.Лавка». Это сервис экспресс-доставки продуктов, готовой еды и бытовых товаров за 10-15 минут. Первые три мини-склада «Яндекс.Лавки» открылись в Канавинском, Ленинском и Советском районах. Они будут обрабатывать заказы из близлежащих домов и офисов, заказы туда будут доставлять курьеры на велосипедах. В районы, где склада пока нет, заказы доставят на такси. Со временем в других районах тоже откроются склады, и доставка станет еще быстрее. Сервис будет доступен сразу полумиллиону нижегородцев. Доставка бесплатная.

Нижний Новгород – третий город, где стал доступен сервис, после Москвы и Санкт-Петербурга.

«С Нижнего Новгорода начинается наше развитие за пределами двух столиц, поэтому для нас это открытие особенное. Мы выбирали новый опорный регион по широкому списку критериев: проникновение интернета и смартфонов, привычка горожан заказывать товары и услуги онлайн, частота использования других сервисов Яндекса, развитая логистика. По всем этим показателям Нижний Новгород показал отличные результаты. В ближайший год мы планируем инвестировать в наше развитие в регионе около 100 млн руб.», – сказал операционный директор «Яндекс.Лавки» Вадим Петров.

В первые три недели на все товары в «Лавке» будет действовать скидка 20% – она применяется автоматически. В ассортименте «Лавки» в Нижнем Новгороде много местных производителей и любимых нижегородцами товаров из соседних областей. Здесь можно заказать молочные продукты «Княгиниское молоко», «Северная долина», мясные деликатесы Чернышихинского мясокомбината, хлеб «Каравай», яйца из Дивеево, мороженое «Давайс» и «Городецкий», шоколад и конфеты Сормовской кондитерской фабрики, воду Сарова и многие другие продукты. Некоторые бренды стали доступны для заказа онлайн впервые.

Среди поставщиков готовой еды также есть локальные партнеры. Свежие блинчики, супы, салаты и второе будет поставлять семейное предприятие «Бобров и ко», а торты, маффины и пирожные – пекарня «Бенье».

«Яндекс.Лавка» подойдет и людям с особым режимом питания – вегетарианцам, аллергикам, спортсменам. Здесь можно найти растительное и низколактозное молоко, свежие овощи и фрукты, в том числе экзотические, протеиновые каши и батончики. Для родителей в ассортименте «Лавки» есть подгузники и детское питание, а для домашних питомцев – корма и наполнители.

«Яндекс.Лавка» в Нижнем Новгороде открывается в 7:00, раньше большинства кафе и магазинов, а последний заказ можно сделать в полночь, когда большинство служб доставки уже не работают.

Все заказы «Яндекс.Лавки» доставляются бесконтактно – курьер оставит заказ на сумке и отойдет на 1,5-2 метра. Курьерам ежедневно измеряют температуру, выдают маски, перчатки и средства дезинфекции для рук и термосумкок.

Сделать заказ в «Лавке» можно через мобильное приложение «Яндекс.Лавка» для iOS и Android. Кроме того, «Яндекс.Лавку» можно найти в приложениях «Яндекс», «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» или оформить заказ на сайте сервиса.

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