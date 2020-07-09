«Связной» рассказал о рекордных онлайн-продажах ноутбуков с начала 2020 года

«Связной» подвела итоги развития российского рынка ноутбуков за первые шесть месяцев 2020 года. Более 50% ноутбуков по итогам первого полугодия россияне приобрели онлайн.

С января по июнь продажи ноутбуков продолжали расти: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 38% в штуках и 46% в деньгах до 1,5 млн устройств и 61,8 млрд рублей. Средняя цена устройства выросла на 6% и составила почти 41 тыс. рублей. Наиболее популярным брендом у россиян стал Asus, который занял 23% рынка в штуках.

Топ-3 бренда (по количеству продаж): Asus – 23%, Acer – 19%, Lenovo – 18%. Топ-3 бренда (по сумме продаж): Asus – 25%, Lenovo – 22%, Acer – 20%.

Онлайн-продажи стали главным драйвером рынка: каждый второй ноутбук россияне приобретали в интернете. За первые шесть месяцев 2020 года онлайн-продажи ноутбуков выросли на 118% в штуках и 120% в деньгах. Средняя цена покупки в интернет-канале продаж составила 42,5 тыс. рублей.

«Продажи ноутбуков на российском рынке начали показывать резкий рост начиная с марта. Если в январе динамика продаж в штуках в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составила всего 7%, то в марте этот показатель составил уже 78%. Безусловно, главными факторами ажиотажа стали изменение курса валют и период ограничительных мер, который продолжался несколько месяцев. Россияне активно приобретали ноутбуки для удалённой работы и образования. В этот период ноутбуки наряду со смартфонами, Wi-Fi-роутерами и планшетами стали наиболее популярными товарами в нашей сети», — сказал вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.