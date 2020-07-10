Delivery Club и «Все аптеки» запустили доставку товаров из аптек

Сервис доставки еды Delivery Club запустил доставку товаров из аптек. Новый раздел уже доступен пользователям приложения, в нем собраны витамины, БАДы, косметические средства и нелекарственные товары. Доставкой заказов займутся курьеры Delivery Club, пользователи смогут выбрать две опции по времени доставки: экспресс-доставку за 25-40 минут, либо доставку в течение четырех часов.

Техническим партнером проекта выступает сервис «Все аптеки» от Mail.ru Group, агрегирущий более 40 тыс. аптек по всей России, включая крупнейшие сети. На первом этапе Delivery Club запустил доставку из аптечной сети «Доктор Столетов». Доставка более 2000 позиций уже доступна жителям некоторых районов Москвы. В ближайшее время география доставки товаров из аптек, и количество подключенных к Delivery Club аптечных сетей будет увеличена за счет возможностей сервиса «Все аптеки».

«Запуск доставки из аптечных сетей становится третьим направлением работы Delivery Club после доставки готовой еды из ресторанов и продуктов питания», – сказали представители Delivery Club.