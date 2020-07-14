Oppo реализует первую автономную сеть 5G в Великобритании совместно с Vodafone и Ericsson

Oppo объявила о первых результатах проекта по созданию автономной сети 5G в Великобритании и сервиса 5G-сегментации. Проект реализуется совместно с партнерами – Vodafone и Ericsson – и является важной составляющей строительства автономной сети 5G в Европе.

Проект по разработке новой автономной сети 5G реализуется в британском Университете Ковентри. Сеть была протестирована с помощью поддерживающих 5G смартфонов Oppo Find X2 Pro и Reno3, функционирующих на базе Qualcomm Technologies и 5G-платформе MediaTek.

Oppo и Ericsson совместно с Qualcomm Technologies и MediaTek разработали программные решения для смартфонов Oppo Find X2 Pro и Reno3, чтобы пользователи могли легко переключаться с разных сегментов в рамках обеспечения эффективности взаимодействия под любые задачи. Один сегмент использовался для высокоскоростного доступа в интернет, другой – для быстрого доступа преподавателей и студентов к ресурсам университета, а также для организации дистанционного онлайн обучения.

Согласно 3GPP – организации по стандартизации, разрабатывающей протоколы для мобильных телекоммуникаций – сеть 5G обладает двумя режимами: неавтономный (NSA) и автономный (SA), который имеет архитектуру независимой сети с использованием базовых станций 5G и базовой сети 5G. Крупные операторы связи во всем мире продвигают развертывание автономной сети 5G, называя ее сетевой архитектурой будущего.

В то же время 5G-сегментация, применимая к архитектуре базовой сети 5G, – это технология, которая разделяет физическую сеть на несколько виртуальных сквозных сетей. Каждый сегмент является независимым, так что ресурсы 5G можно распределять и использовать более эффективно под любые пользовательские сценарии в соответствии с различными характеристиками приложений.

Автономная 5G-сеть и технологии сегментации сетей являются последними результатами исследований Oppo. Компания верит в будущее интеллектуального подключения и намерена сохранить лидерство в данной сфере благодаря инвестициям в исследования и разработки в области 5G. Oppo ведет разработки совместно с партнерами по цепи поставок, чтобы продвигать технологию 5G и повышать удобство работы пользователей, а также сотрудничает с ведущими операторами связи и розничными гигантами. Бренд установил партнерские отношения с более чем 40 крупнейшими операторами в Европе и нацелен на успешную реализацию проекта благодаря современным продуктам и постоянному взаимодействию с существующими и новыми партнерами.