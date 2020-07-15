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Абоненты «ВТБ Мобайл» смогут контролировать расходы на мобильную связь в интернет-банке ВТБ

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Клиенты мобильного оператора «ВТБ Мобайл» получили возможность отслеживать свой баланс и быстро его пополнять прямо в интернет-банке или приложении «ВТБ Онлайн». Пользователи также смогут просматривать историю операций и переходить в личный кабинет оператора для управления тарифом и подключением услуг.

Свой номер в «ВТБ Мобайл» клиенты могут увидеть на главной странице «ВТБ Онлайн» среди оформленных продуктов. Если номеров несколько, то их можно посмотреть в разделе «Продукты». Клиентам доступна информация по балансу, остаткам пакетов, дате и сумме абонентской платы. Из этого меню можно сразу пополнить счет номера, посмотреть историю операций и перейти в личный кабинет или мобильное приложение «ВТБ Мобайл» для управления тарифом и услугами.

При клике на кнопку «Пополнить» клиенты могут быстро в одно касание увеличить баланс мобильного. Для этого нужно выбрать счет списания, сумму и подтвердить операцию. После пополнения можно сохранить шаблон операции, создать автоплатеж по дате или напоминание.

Чтобы перейти в личный кабинет «ВТБ Мобайл» для управления тарифом, клиенту достаточно нажать на кнопку «Перейти в ВТБ Мобайл» и система сразу переведет его на сайт или в мобильное приложение оператора — останется только авторизоваться по номеру телефона.

«ВТБ — высокотехнологичный омниканальный банк. Мы интегрируем наши сервисы в повседневную жизнь клиентов и сопровождаем их в цифровом мире. Добавление услуг "ВТБ Мобайл" в "ВТБ Онлайн" как раз часть этого процесса. Наша команда делает все, чтобы приложение и интернет-банк становились еще более удобными и функциональными для клиентов», — сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Мы хотим, чтобы абонентам "ВТБ Мобайл" было удобно пользоваться услугами мобильной связи. После запуска нового сервиса они смогут контролировать расходы на мобильную связь, а также быстро пополнять текущий баланс прямо в банковском приложении "ВТБ Онлайн" — на мой взгляд, это поможет клиентам существенно сэкономить время. При этом они будут видеть не только баланс на счете в рублях, но и остатки минут, SMS и трафика», — сказал Максим Шарков, генеральный директор оператора «ВТБ Мобайл».

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