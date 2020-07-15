App Annie запускает App Annie Ascend

App Annie объявила о запуске нового продукта App Annie Ascend, который впервые будет включать в себя как данные о рынке мобильных приложений, так и рекламную аналитику компании. Все это становится возможным благодаря Data Science и данным бенчмаркинга.

На данный момент бренды и паблишеры пытаются оптимизировать доходы от рекламы и стоимость привлечения пользователя, получая информацию из разрозненных источники данных в области как предложения, так и спроса на рекламу. Сегодня этот процесс выстроен прежде всего с опорой на специализированные агентства, ИТ-решения и крупные команды в штате компаний. При этом очевидно, что измерение эффективности рекламы при работе по модели B2B2C требует единой точки контроля, которая объединяет все источники рекламных данных для четкого понимания ROI кампании.

Все это требует учета таких критически важных показателей, как CAC (Customer Acquisition Costs – «стоимость привлечения клиента»), LTV (Lifetime Value – «пожизненная ценность клиента») и ROAS (Return on Ad Spend – «рентабельность затрат на рекламу»). App Annie Ascend объединяет все рекламные данные в одну организованную систему.

«Ascend снимает бремя необходимости интеграции, поддержки и постоянного обновления десятков API, позволяя сосредоточиться только на том, что имеет значение - на достижении наших KPI и улучшении результатов рекламных кампаний. Благодаря критически важным инсайтам, которые Ascend предоставляет через удобные инструменты отчетности, продукт стал неотъемлемой частью нашей инфраструктуры маркетинговой аналитики», - сказал Спирос Кристакопулос, директор по маркетингу, Reddit.

«Мы гордимся тем, что являемся первой компанией, которая смогла предложить продукт, объединивший рыночные данные и собственную аналитику компаний для максимальной эффективности мобильной рекламы. App Annie Ascend позволит паблишерам и брендам во всем мире с легкостью объединять разрозненные источники рекламных данных, собирать их в единое целое, получать важные инсайты и применять их на практике», - отметил Тед Кранц (Ted Krantz), генеральный директор App Annie.

«Сочетание возможностей App Annie Intelligence и Ascend помогает нам управлять мобильным продуктом и рекламной стратегией в одном месте. Intelligence помогает нам выявлять тенденции и события на рынке, находить отличных партнеров и тем самым улучшать наш опыт работы в качестве игрока. Ascend – это лучший инструмент в области отслеживания и мониторинга рекламной монетизации, который помогает нам ее оптимизировать каждый день», отметил Джош Игуадо, соучредитель, главный операционный директор и президент компании Jam City.