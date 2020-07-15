McConnell Dowell внедрила на своих объектах платформу интернета вещей Orange

McConnell Dowell, ведущая инфраструктурно-строительная компания, выбрала Orange Business Services для разработки масштабируемой и настраиваемой платформы интернета вещей (Internet of Things, IoT). С ее помощью можно собирать и предоставлять в реальном времени информацию о работе строительных площадок, например, об использовании на них тяжелой техники, оборудования и материалов. Это даст возможность принимать взвешенные решения для повышения эффективности работы, сокращения расходов или экономии времени.

Строительная отрасль сталкивается с серьезными вызовами для бизнеса и технологий. Это нехватка оборудования и квалифицированной рабочей силы, сокращение сроков реализации проектов и рост затрат на развертывание инфраструктуры. Благодаря интернету вещей строительные площадки смогут использовать данные в режиме реального времени для мониторинга и решения этих проблем.

Orange и McConnell практиковали подход совместной работы над инновациями, изучая сценарии применения платформы на всех этапах разработки: от идеи до реализации. В итоге Orange создала гибкую и масштабируемую IoT-платформу для сбора, анализа и визуализации информации, чтобы уделить максимальное внимание оцифровке «ручных» операций и документооборота на строительной площадке. До этого McConnell Dowell работала лишь с отчетами, которые были составлены сотрудниками вручную. На это тратилось много времени, причем информация в таких отчетах могла быть противоречивой.

IoT-платформа от Orange позволяет McConnell Dowell работать с многочисленными устройствами и сенсорами, собирающими данные об окружающей среде, а также оценивать уровень использования оборудования и материалов на строительных площадках. Собранная первичная информация передается в офис компании по сети низкого энергопотребления LoRa (LPWAN) для анализа и сопоставления с другими данными. При помощи панелей управления компания McConnell Dowell в режиме реального времени собирает данные телеметрии, такие как перемещение машин и мониторинг подвижных систем, давая возможность проектным группам оценивать эффективность использования механизмов в целом и отчитываться об использовании отдельных систем.

McConnell Dowell также сможет отслеживать логистику материалов, таких как бетонные панели, от завода производителя до стройплощадки. На строительной площадке компания может идентифицировать каждую отдельную панель, что позволяет заведомо избежать ее неправильной установки, исправления этой ошибки с последующей задержкой проекта. Сейчас планируется расширить сценарии использования технологии, и задействовать их на новых стройплощадках.

«Расходы на инфраструктуру и доставку услуг увеличивается на 8% ежегодно. Эффективное проектное управление непосредственно влияет на эффективность нашего бизнеса. Мы фокусируемся на внедрении технологий в наши процессы, и Orange Business Services оказалась идеальным партнером для инноваций. Сейчас мы вместе работаем над созданием решений, которые можно применять в различных регионах с разными сценариями использования. Вместе мы создаем перспективы для бизнеса, используя гибкие, масштабируемые интеллектуальные решения, которые усиливают бизнес-идеи», – сказал Рис Крейги (Rhys Craigie), менеджер Alliance Systems в McConnell Dowell.

«Мы гордимся тем, что работаем с ведущими в своей отрасли организациями в сфере цифровых преобразований и постоянных инноваций. McConnell Dowell совершает революцию в управлении проектами строительства инфраструктуры на протяжении десятилетий. Мы надеемся на совместную инновационную работу с этими компаниями в плане создания надежных экосистем с поддержкой IoT для крупномасштабных проектов, затрагивающих миллионы жизней во всем мире», – сказал Кевин Гриффен (Kevin Griffen), управляющий директор Orange Business Services в регионе Австралазия.