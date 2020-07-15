Schneider Electric запустила услугу оценки состояния оборудования с помощью мобильного приложения

Schneider Electric запустила возможность бесплатной оценки базы установленного оборудования. Услуга осуществляется с помощью приложения mySchneider App.

Мгновенный онлайн-доступ в приложении позволяет получить полный отчет и оценку оборудования, а также предложения по обновлению или обслуживанию систем и минимизации рисков. После завершения оценки можно определить уровень критичности состояния установленного оборудования и запланировать соответствующие действия с помощью приложения.

В отчет включаются данные об устройствах и проценте критичности состояния установленного оборудования, а также предоставляется прогнозирование критичности всех устройств на шесть лет вперед. В зависимости от состояния оборудования предлагаются необходимые услуги сервисного центра: аудит объекта, план модернизации, углубленная диагностика, решения по модернизации и обновлению, управление критическими запасными частями, экстренная техническая помощь на объектах, дистанционный мониторинг, план и договоры на техническое обслуживание. Рекомендации, приведенные в отчете, помогут решить заказчику, какие действия необходимо предпринять для модернизации систем и минимизации рисков.

Для получения услуги необходимо зарегистрировать установленное оборудование в приложении mySchneider App, что позволяет получать всю информацию о состоянии и безопасности систем, незамедлительную техническую поддержку и необходимую документацию. Своевременное получение необходимых отчетов и информации позволяет продлить срок службы устройств, а также обеспечить бесперебойную и безопасную работу систем.