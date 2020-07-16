Курьерская платформа «Беру» покрыла всю территорию Москвы

Собственная платформа для доставки маркетплейса «Беру» теперь помогает доставлять заказы клиентов во все районы Москвы.

Собственная платформа для доставки — это инструмент, который на основе технологий «Яндекс.Маршрутизации» распределяет заказы между курьерами, строит и корректирует их маршруты. Маркетплейс начал тестировать собственную платформу в 2019 г. Сначала с ее помощью доставлялись заказы только жителям некоторых районов города.

Основное преимущество платформы в контролируемости — все курьеры используют специальное приложение, которое выстраивает четкую последовательность выполнения задания без возможности ее нарушения, а «Беру» отслеживает геопозицию курьера, по ходу движения которого идет постоянная оптимизация маршрута. Клиент тоже видит на карте, где находится курьер и через сколько заказов он приедет. К платформе подключаются курьеры партнерских служб доставки маркетплейса «Беру».

«Покрытие всей территории Москвы собственной платформой для доставки позволило улучшить сервис для наших клиентов. В будущем мы планируем, чтобы 90% заказов московских клиентов "Беру" доставляли курьеры с помощью нашей платформы. Ежедневно они развозят примерно 60% от всего числа заказов клиентов "Беру" по Москве — причем точность попадания в интервал доставки составляет 95%. Также мы начинаем тестировать курьерскую платформу в других городах», — отметил Роман Аствацатуров, руководитель курьерской платформы маркетплейса «Беру».