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Число скачиваний приложения «Честный знак» превысило миллион

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Оператор-ЦРПТ» сообщил о том, что приложение «Честный знак» скачали уже 1 миллион раз – пользователи с его помощью проверяют легальность товаров с помощью сканирования кодов с упаковок, а также жалуются на нарушения маркировки.

«Если говорить о цифрах, то к концу прошлого года приложение установили около 200 тысяч раз, а остальные 800 тысяч набрались за полгода этого года. От месяца к месяцу динамика установок растет. А до 31 июля у пользователей есть возможность заработать, выполняя задания. Такая акция пользуется популярностью, ведь призовой фонд – полмиллиона рублей», - сказал руководитель продукта Евгений Матвеев.

Пользователи успешно просканировали около 10 миллионов кодов. Причем, 5 миллионов – с обуви. Ее маркировка стала обязательной с 1 июля 2020 года. По коду обуви можно узнать не только производителя, но и страну изготовления, состав материалов и так далее.

Еще один популярный товар – меховые изделия, их проверили более 1,12 млн раз, но буквально в последнюю неделю шубы обогнал табак: коды с сигарет просканировали более 1,13 млн раз. За последнюю неделю коды с сигарет проверили более 177 тыс. раз. Это связано с тем, что 1 июля продажа немаркированных сигарет запрещена.

По-прежнему популярностью пользуются карточки Национального каталога: там представлена полная информация о товаре – вплоть до фото. С ними пользователи ознакомились почти 2,4 млн раз.

Приложение также сканирует фискальные чеки (156 тысяч раз) и выдает информацию о покупках в том или ином магазине. Это удобно для тех, кто ведет подсчет своих расходов или хочет вспомнить, где куплен понравившийся или не понравившийся товар – просканированные чеки хранятся в истории пользователя. Так что бумажные чеки хранить и потом искать не надо.

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