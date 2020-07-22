«Яндекс» добавил в «Справочник» доступ к расширенной статистике

В личном кабинете «Яндекс.справочника» появилась возможность анализировать взаимодействие клиентов с бизнесом. Теперь компании могут посмотреть, как пользователи строили маршруты, совершали звонки, переходили на сайт организации из поиска и других сервисов «Яндекса»: «Карт», «Услуг», «Коллекций» и «Кью». Это позволяет бизнесу определить сервисы, где его аудитория наиболее активна и использовать их как дополнительную возможности привлечения новых клиентов.

В отчете также можно посмотреть суммарные данные по всем целевым действиям в этих сервисах. В статистике учитываются действия, совершенные пользователем на десктопных и мобильных версиях сайтов, а также в приложениях.

Расширенная статистика

Пользователям «Яндекс.метрики» эта статистика также будет доступна в интерфейсе сервиса. Чтобы анализировать все типы взаимодействия пользователей с Профилем организации отдельно от рекламных кампаний, для него создан свой счетчик. Он доступен под тем же логином, что и организация в «Справочнике», а его название совпадает с названием компании. Кроме того, цель из этого счетчика можно выбрать для использования в рекламных кампаниях: ее можно выбрать в качестве ключевой или настроить по ней оптимизацию.