На платформе Mini Apps в «Вконтакте» появилось приложение «Честный знак» для проверки подлинности товаров

На платформе Mini Apps в социальной сети «Вконтакте» появилось приложение для проверки подлинности товаров «Честный знак». С его помощью можно проверить происхождение обуви и ее аутентичность.

Приложение «Честный знак» — часть одноименной национальной системы маркировки, которая охватывает несколько групп товаров, включая меховые изделия, табак, лекарства и обувь, и в будущем распространится на духи, шины, фототовары, товары легкой промышленности, молочные продукты и бутилированную воду.

В отличие от полной версии приложения «Честный знак», доступной в iOS и Android, в мини-версии в «Вконтакте» можно сканировать только коды маркировки обуви, которые позволяют узнать всю «подноготную» товара, включая страну производства, состав материалов и т.д. В будущем, мини-приложение позволит проверять коды на всех маркируемых товарах.

«В “Честном знаке” в “Вконтакте” реализован ряд механик на основе геймификации, например, пользователи за каждое сканирование получают баллы, благодаря которым соревнуются в рейтинге ТОП. Также пользователи могут получать награды за различные действия, например, достижение определенного кол-ва сканирований, приглашение друзей в приложение, нахождение на высоких позициях в рейтинге ТОПа. Определенные награды дают возможность получать дополнительное количество бонусов за каждое новое сканирование и подниматься в рейтинге», — сказал руководитель продукта Евгений Матвеев.

По его словам, в мини-приложении в будущем проявится программа лояльности, которая позволит обменивать баллы за сканирования на призы, подарки и скидки от партнеров.

Пользователи мини-приложения могут проверять товары, оставаясь внутри соцсети, без дополнительной авторизации в «Честном знаке». Кроме того, мини-приложение экономит память телефона, так как его не нужно скачивать.