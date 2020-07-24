Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«Почта Mail.ru» обновила систему борьбы с мошенниками

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

«Почта Mail.ru» представила обновленную технологию борьбы с фишинговыми письмами. В рамках существующей комплексной защиты пользователей от спама сервис будет дополнительно предупреждать в случае, если у системы возникнут минимальные подозрения о наличии сомнительного контента. Владелец аккаунта, в свою очередь, сможет прочитать такое письмо и, нажав кнопку «Заблокировать» на специальной всплывающей плашке, оградить себя и других пользователей от мошенников.

Технология борьбы с мошенническими письмами в «Почте Mail.ru» представляет собой сложную систему машинного обучения. Так называемый «антифишинг» включает в себя целый комплекс различных инструментов: модели компьютерного зрения, нейросети для обработки естественного языка, ансамблирование различных сигналов и др. Именно он позволяет высокоэффективно выявлять спам и подозрительный контент, ограждая пользователей сервиса от особо чувствительных мошеннических действий: перехват почтовых аккаунтов, банковских карт, получение доступа к платежным сервисам.

Благодаря обновлению антифишинговой системы «Почта Mail.ru» усовершенствовала технологию борьбы с такими угрозами. Теперь помимо основного многоуровневого анализа писем на спам, если сервис распознает содержание письма и найдет в нем минимальную угрозу мошенничества, всплывающая плашка предупредит об этом владельца аккаунта. Он заранее будет осведомлен о возможной опасности и сможет более внимательно оценить содержание письма, осознавая риски перехода по ссылкам и предоставления запрашиваемой в письмах информации.

После прочтения у пользователя будет возможность дать обратную связь системе безопасности сервиса. Он сможет нажать кнопку «Заблокировать», то есть пометить письмо как спам; перейти по ссылке «Подробнее о фишинге» и узнать, как работает технология защиты; или кликнуть на крестик, чтобы плашка не появлялась до повторного открытия письма.

Выбор статуса письма даст системе знак, что содержанию сообщения можно доверять или, наоборот, делать этого не стоит. Модели антифишинга запомнят эти действия, учтут их в последующих циклах обучения и в будущем будут сразу отправлять письмо в спам или показывать его без предупреждающей плашки.

Другие материалы рубрики

Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка

Qiwi внезапно отменила распродажу акций. Акционеры не получат $150 млн

Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ

«Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова

Slack просит защитить ее от Microsoft: «Они хотят нас убить»

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Показать еще

Наука

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live