Yota запустила продажи SIM-карт на «Беру», Goods и Ozon

Yota расширяет дистрибуцию SIM-карт в онлайн-каналах: с сегодняшнего дня заказ можно оформить на маркетплейсах Ozon, «Беру» и Goods. Ранее уже были запущены продажи в электронном дискаунтере «Ситилинк», в интернет-магазинах «Позитроника», Wildberries, «Онлайн Трейд», Tmall, а также на региональной торговой площадке KazanExpress.

Стоимость SIM-карты Yota для смартфона составляет 250 руб., при этом клиент получает тестовый пакет минут и гигабайт, а также пакет безлимитных SMS-сообщений, чтобы затем самостоятельно выбрать наиболее подходящее количество интернета и голосовой связи. Кроме того, после окончания тестового периода в случае привязки банковской карты клиент получит скидку на первые 30 дней связи 50%.

У всех партнеров действует курьерская доставка, а также работают собственные пункты самовывоза.

Активировать SIM-карту пользователь может самостоятельно через специальное приложение.