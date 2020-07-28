«Вконтакте» запустила раздел «Покупки»

«Вконтакте» запустила раздел «Покупки» — это бесконечная персонализированная лента, в которую собираются записи, фото, видео и статьи с прикрепленными товарами. Купить их можно прямо в суперприложении VK. На первом этапе в «Покупках» будут представлены товары из AliExpress, однако вскоре в разделе появятся позиции и от других продавцов, которые ведут бизнес в VK.

«Покупки» доступны в мобильном приложении VK. В разделе собирается контент от блогеров и сообществ: они делятся своим мнением о товаре, описывают его характеристики, показывают фото — и прикрепляют ссылку на само предложение. В итоге потенциальные клиенты сразу видят стоимость вещи, составляют о ней собственное впечатление и одним касанием переходят к оформлению заказа. Если чьи-то обзоры особенно нравятся, пользователь может подписаться на автора — и читать его материалы в ленте новостей.

Лента «Покупок» — персонализированная. В нее попадают товары, которые могут быть интересны пользователю в зависимости от его увлечений, сезона или предстоящих праздников. Чтобы сделать выбор было еще проще, предусмотрены тематические категории: они помогут подобрать идею для подарка или порадовать себя случайной покупкой. Также есть поиск по товарам — он уже доступен части аудитории, а в ближайшее время появится у всех.