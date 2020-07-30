Интеграция Genesys Cloud и Microsoft Teams повышает эффективность совместной работы и производительность контакт-центров

Genesys расширяет сотрудничество с корпорацией Microsoft и представляет новую интеграцию продуктов Microsoft и Genesys. Интеграция Microsoft Teams и Genesys Cloud открывает дополнительные возможности для командного взаимодействия, облегчает и повышает продуктивность совместной работы сотрудников компаний. С помощью Teams операторы корпоративных контакт-центров смогут без лишних усилий привлекать к решению клиентских запросов любых нужных специалистов внутри предприятия. Это позволит увеличить скорость обработки обращений и улучшить показатели обслуживания клиентов.

Операторы контакт-центров часто работают сразу в нескольких системах и на нескольких устройствах, постоянно переключаясь. Это неизбежно снижает производительность труда, затрудняет совместную работу с другими специалистами и увеличивает трудоемкость обработки обращений. Интеграция позволяет справиться с перечисленными вызовами – для взаимодействия с пользователями Teams внутри организации операторы могут использовать Genesys Cloud.

Рабочее место оператора в Genesys Cloud предлагает все необходимое для поиска профильных специалистов внутри компании. В решении есть встроенный список сотрудников, поисковый движок и индикация присутствия на рабочем месте. Это позволяет найти пользователя Teams с релевантным опытом буквально за пару кликов, не выходя из Genesys Cloud.

Например, если клиент во время разговора с оператором службы поддержки банка задает вопрос о кредите на загородный дом, сотрудник контакт-центра может за считанные мгновения найти свободного специалиста по ипотеке, который поможет решить проблему в рамках одного звонка. Благодаря интеграции Genesys Cloud и Microsoft Teams становится проще вести совместную работу, обмениваться знаниями и решать проблемы клиентов.