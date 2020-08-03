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«Сбербанк Факторинг» запустил цифровой сервис сбора платежей

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Во II квартале 2020 г. «Сбербанк Факторинг» запустил сервис сбора платежей для поставщиков. Это решение, которое позволяет сфокусироваться на бизнесе, не отвлекаясь на непрофильные задачи. С его помощью поставщик может решить вопросы, связанные с контролем финансовой дисциплины покупателей и управлением дебиторской задолженностью.

Сервис позволяет отследить сроки исполнения обязательств дебиторов по оплатам и в целом повысить прозрачность при работе с покупателем. Контроль выплат и напоминание дебиторам о необходимости погашения задолженности осуществляет непосредственно «Сбербанк Факторинг». Информация о статусе, ходе транзакций, данные по поставкам и отчёты о состоянии дебиторской задолженности отражаются в личном кабинете клиента на цифровой платформе «Сбербанк Факторинг Онлайн».

«Работа с дебиторской задолженностью требует планирования и четко выстроенного процесса управления риском неплатежей. Поэтому мы создали удобный сервис для управления договорными обязательствами. Система позволяет вести анализ выставленных счетов, как оплаченных, так и не оплаченных со стороны контрагентов, оценить существующих и потенциальных покупателей и в целом оптимизировать издержки за счет аутсорсинга управления дебиторской задолженностью», – отметил Денис Максименко, директор управления кредитного анализа.

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