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Вышло обновление мобильного банка «Русского стандарта»

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«Русский стандарт» выпустил обновление мобильного банка. В новом релизе RSB Mobile доработана навигация, внедрены полезные функции, проведен рестайлинг разделов и расширен перечень поставщиков услуг.

Теперь участвовать в акциях банка «Русский стандарт» стало еще проще. В обновленном разделе «Акции» мобильного приложения выгодные предложения стало удобно искать по названию компании-партнера или по тематике, в том числе: выбрать из списка категорий. Кроме того, виден статус регистрации в тех акциях, где она необходима.

Все реквизиты дебетовой карты доступны в приложении. Теперь для совершения покупок в интернете не обязательно доставать из кошелька дебетовую пластиковую карту, так как все реквизиты (номер, срок действия, CVC) можно посмотреть прямо в RSB Mobile.

В обновленной версии RSB Mobile проведен рестайлинг раздела «Журнал операций» – информация о действиях пользователя доступна в легком и информативном дизайне, добавлены новые виды операций.

Изменения коснулись и витрины предложений для клиентов, где появились новые интересные сервисы, продукты и услуги.

После обновления приложения держатели карт Visa смогут из мобильного банка в несколько кликов добавить свою карту в платежное приложение Apple Pay на смартфоне – сделать это теперь просто и удобно. Для тех, кто, напротив, не готов оплачивать телефоном покупки, добавили возможность отключить считывание NFC.

Кроме того, банк «Русский стандарт» внес ряд визуальных и технических улучшений в работу сервиса, благодаря обратной связи от активных пользователей, которая получена через чат и иные дистанционные каналы обслуживания.

Обновленное мобильное приложение банка «Русский стандарт» RSB Mobile доступно для скачивания в App Store и Google Play.

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