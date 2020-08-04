«Сбермаркет» запустил услугу самовывоза для клиентов в 32 городах России

«Сбермаркет» запустил услугу самовывоза (по модели Click&Collect) в 32 городах России. Система Click & Collect позволяет быстро забирать заказы из торговых центров без необходимости согласования времени с курьерами. Самовывоз работает на базе нового ИТ-решения «Сбермаркета». К концу года партнёры создадут самую географически широкую сеть самовывоза в сегменте eGrocery в стране — услуга будет доступна во всех магазинах METRO в России. В дальнейшем к сервису самовывоза могут быть подключены другие ритейлеры

Клиент может собрать корзину из нужных товаров онлайн, выбрать время, способ оплаты и далее получать уведомления о статусе заказа. Также пользователям доступна возможность резервирование алкогольной продукции с последующей оплатой на кассе ретейлера. Минимальная стоимость заказа при самовывозе составляет 500 рублей.

Пилотный запуск услуги Click&Collect стартовал в марте 2020 года на базе московского METRO на Ленинградском шоссе. Пилот показал хорошие результаты и был масштабирован на другие города РФ. При этом средний чек покупки при самовывозе составил 6 400 руб — на 33% выше, чем при доставке продуктов на дом.

«Стратегическая задача «Сбермаркета» в 2020 году — делать сервис удобным для миллионов людей. Мы хотим предоставить покупателям по всей стране понятный и удобный выбор не только широкого ассортимента продуктов и товаров из любимых магазинов, но и способа получить заказ, будь то самовывоз, доставка день в день или срочная доставка. Мы получили большое количество запросов от пользователей, которые хотели иметь возможность делать заказ, не дожидаясь курьера, и реализовали этот проект в сотрудничестве с METRO. Уверен, что этот формат привлечёт новую аудиторию для покупки продуктов онлайн», — сказал Артур Саркисов, операционный директор «Сбермаркет».