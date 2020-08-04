«Ситимобил» добавил в приложение аренду электросамокатов Urent

Сервис заказа такси «Ситимобил» и сервис аренды самокатов Urent объявили о сотрудничестве и технической интеграции. С 4 августа в приложении «Ситимобила», помимо такси, можно будет также найти на карте и забронировать ближайший самокат. Аренда самокатов будет доступна в городах присутствия обоих сервисов – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Партнерство с Urent это первая интеграция стороннего транспортного сервиса в приложение «Ситимобил» и первый пример подобного сотрудничества на российском рынке агрегаторов такси. Электросамокаты являются современной альтернативой такси для поездок на короткие дистанции, особенно во время загруженного трафика, оптимальным транспортом «последней мили», а также подходят для передвижения во время отдыха там, куда ограничен въезд автомобильного транспорта.

Стоимость аренды электросамокатов будет зависеть от города аренды и останется такой же, как и через приложение Urent.

«В этом году мы взяли курс на создание мультимодальной платформы городской мобильности – потребности наших пользователей в передвижении по городу не ограничиваются такси. Они также пользуются доставкой, каршерингом, а из-за пандемии растет популярность сервисов микромобильности, которые позволяют минимально пересекаться с другими людьми в одном пространстве. Интеграция Urent позволит нам дать пользователям свободу передвижения в любой ситуации и отвечает общей стратегии развития «Ситимобил» как комплексного решения для городской мобильности», – говорит исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.

До конца сезона Urent увеличит парк самокатов в российских городах до 17 тысяч, что позволит ему стать крупнейшим сервисом кикшеринга в России. В планах «Ситимобил» и Urent довести среднее количество поездок на самокатах до 100-200 тысяч в месяц и до 300 тысяч в пиковые месяцы.

«Мы видим растущий тренд на сотрудничество сервисов заказа такси и кикшеринга в других странах и верим, что мультимодальный подход – это будущее городской мобильности. Поэтому мы рады партнерству с одним из лидеров среди российских агрегаторов такси. Интеграция с «Ситимобил» поможет нам увеличить эффективность операций нашего сервиса до 5-6 поездок в день на 1 самокат», — сказал основатель и гендиректор Urent Андрей Колесник.