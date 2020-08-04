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Wildberries снизил комиссию для поставщиков в несколько раз

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Wildberries уменьшил комиссию для поставщиков в два-три раза в нескольких товарных группах площадки. Наиболее значительно – в три раза с 15% до 5% – комиссия была снижена в ряде товарных групп категорий «строительные инструменты», с 12% до 5% – в «электронике», «оргтехнике» и «медтехнике», с 10% до 5% – в «спортивном питании и косметике», с 15% до 10% – в «ювелирных украшениях».

«В 2020 г. Wildberries впервые осуществляет столь масштабный пересмотр своего партнерского вознаграждения. Взаимовыгодное сотрудничество – наш ключевой принцип, мы стремимся снизить издержки наших партнеров и свои собственные, поэтому повышаем эффективность бизнес-процессов, осуществляем их автоматизацию, максимально упрощаем процесс электронной торговли на Wildberries. Сокращение расходов наших партнеров позволит им дополнительно инвестировать в развитие ассортимента, окажет поддержку в условиях непростой экономической ситуации», – сказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

В 2019 г. Wildberries дважды снижал размеры своего партнерского вознаграждения: в марте с 38% до 19%, в октябре – до 15%. За это время поставщики Wildberries расширили свой ассортимент в 2,2 раза с 2 до 4,5 млн SKU, а число самих торговых партнеров выросло в три раза с 15 тыс. до 46 тыс. на онлайн-площадке.

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