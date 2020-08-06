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Клиенты банка «Санкт-Петербург» получили возможность восстановить пароль от интернет-банка по номеру карты

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Клиенты банка «Санкт-Петербург», забывшие логин или пароль для входа в личный кабинет интернет-банка и мобильного приложения, теперь смогут восстановить их с помощью номера карты без визита или звонка в офис банка. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка «Санкт-Петербург».

Для этого в интернет-банке нужно нажать «Восстановить доступ», в мобильном приложении «Получить логин и пароль». Затем нужно ввести номер карты и дату рождения и подтвердить операцию двумя кодами из SMS. После этого банк напомнит клиенту логин, а пароль можно будет поменять.

«Нововведение сделает пользование удаленными каналами банка еще удобнее, – сказал вице-президент, директор диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков. – После запуска сервиса уже сейчас в более чем 70% случаях клиенты используют «Легкий вход» вместо звонка в контактный центр банка. Операции клиентов по входу хорошо защищены, и в некоторых случаях звонок в колл-центр все-таки может потребоваться. Просим отнестись к этому с понимаем – ведь мы в первую очередь заботимся о безопасности средств и данных наших клиентов».



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