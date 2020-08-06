«Яндекс.Почта» научилась читать текст на картинках

«Яндекс» объявил о том, что мобильная «Яндекс.Почта» научилась распознавать текст на изображениях. Теперь можно сфотографировать договор, сразу его поправить и переслать коллеге. Или отправить ребенку параграф из учебника, чтобы было проще писать доклад — и ничего не придётся перепечатывать вручную.

Читать текст на изображениях «Почте» помогает технология компьютерного зрения. Чтобы отправить кому-то фразу с фотографии, нужно нажать на значок скрепки в письме, а затем выбрать режим «Текст». Почта разберёт, что написано, даже если фотография перевёрнута или невысокого качества, — и вставит получившийся текст в письмо.

В «Почте» появился режим «Скан», который повышает качество изображений. Если человеку нужно отправить фото паспорта для путешествия, но снимок вышел тёмным или нечётким, приложение сделает его ярче и контрастнее — и текст будет легче читать.

«Яндекс.Почта» распознаёт текст на изображениях разных форматов — JPEG, PNG и других, для которых не нужен специальный графический редактор. Пока новая возможность работает только в приложении «Почты» для Android.

Технологии компьютерного зрения работают во многих сервисах «Яндекса». Например, поиску они позволяют искать похожие картинки, «Алисе» — понимать, что изображено на фотографии, «Кинопоиску» — определять, что за актёр в кадре, «Переводчику» — переводить текст с фотографии, а беспилотным автомобилям — ориентироваться на дороге и безопасно по ездить по улицам. Также технологии компьютерного зрения доступны пользователям «Яндекс.Облака» в рамках пакета Yandex Vision.