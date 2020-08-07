Представлена короткометражная комедия «Карантин» про события в период пандемии

Журнал «Главбух» (входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР») выпустил короткометражную комедию «Карантин». Премьера состоялась на официальном Youtube-канале журнала.

Картина о том, как привычные обязательства становятся опасным приключением в период карантина, от режиссера Александра Ханта («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») и продакшн-агентства Red Pepper (рекламная кампания «Дядя Ваня», клип Ivan Dorn | Preach | Samsung).

Картина рассказывает о том, как некогда привычные дела главного бухгалтера Ирины — такие, как перевод зарплаты сотрудникам, — во время пандемии коронавируса превращаются в опасные приключения по ночному офису.

По сюжету, сотрудники небольшой компании отправляются на самоизоляцию. Как ожидалось, всего на несколько недель. Однако карантин затягивается, а у главбуха нет доступа к рабочей программе, чтобы перевести сотрудникам зарплаты. Получая регулярные жалобы и угрозы, героиня под покровом ночи отправляется в офис. Там ее поджидает охранник-параноик Борис, который охраняет офис не только от грабителей, но и от самого вируса…

Главные роли исполнили Ирина Пегова («Прогулка», «Домашний арест») и Роман Фомин («Восьмидесятые»). Режиссером выступил Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).

«Каждый год для наших подписчиков ко Дню главбуха мы делаем подарок-проект — кинокартину, отражающую наиболее актуальные проблемы в повседневной жизни бухгалтеров и других сотрудников. В этом году наши планы нарушил карантин: нам пришлось не только изменить свои планы и привычки, но и дважды передвинуть съемки картины. Однако мы сразу решили, что наш фильм должен с юмором и иронией отразить новые реалии — жизнь и работу во время пандемии. Надеюсь, у нас это получилось», — сказал Дмитрий Горбачев, директор группы «Главбух».

Из-за карантина все пробы и подготовка к съемкам проходили онлайн. 24 апреля, в День главного бухгалтера, уже был выложен тизер — пробы Ирины Пеговой по Zoom.

На момент съемок в Москве действовал режим самоизоляции, поэтому съемки проходили в Ельцин-центре, в Екатеринбурге, — там ограничения начали снимать раньше, однако работать все равно пришлось по ночам. В общей сложности, съемки длились три дня.

Для журнала «Главбух» это не первый фильм. В прошлом году был выпущен кино-альманах «Главбух. История одной фирмы», в котором рассказывалось про то, насколько сложно и одновременно легко вести бизнес в России. Фильм собрал более 2,2 млн просмотров на Youtube, также он был размещен на платформе «КиноПоиск HD».

В этом году вмешалась пандемия и последовавший карантин. Этот период было необходимо отразить в новом фильме: по-новому осмыслить реальность и передать дух времени. Поэтому фильм ориентирован на широкую аудиторию, так как практически все в той или иной степени стали «заложниками» карантина.