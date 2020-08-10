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«Билайн» сохранит доступ к мессенджерам, картам и навигации для клиентов с отрицательным балансом счета

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

«Билайн» открывает для своих клиентов дополнительные возможности оставаться на связи, даже если на счете смартфона недостаточно средств и номер заблокирован. С помощью новой бесплатной услуги «Страховка при нуле» клиенты «Билайн» смогут звонить и писать в мессенджерах, пользоваться картами и навигацией, а также мобильным приложением платежной карты «Билайн» в течение 24 часов с момента исчерпания средств.

«Страховка при нуле» сохраняет доступ к WhatsApp, Viber, Skype и ряду других мессенджеров, «Яндекс.картам», «Яндекс.навигатору», картам Google, а также приложению платежной карты «Билайн» в течение 24 часов с момента блокировки номера. При этом интернет-трафик приложений в этот период не расходует основной пакет интернета и предоставляется бесплатно.

Достаточно подключить услугу один раз в мобильном приложении «Мой Билайн» при положительном балансе. «Страховка при нуле» активируется автоматически каждый раз, когда на счете не будет хватать средств и номер заблокируется, и будет действовать в течение следующих 24 часов. По истечении этого периода клиенту необходимо пополнить счет на сумму, достаточную для выхода в положительный баланс.

Услуга доступна для подключения на предоплатных тарифных планах. «Страховка при нуле» действует только для смартфонов

Предложение для физических лиц – абонентов предоплатной системы расчетов, за исключением тарифных планов «Все для семьи», «Простой семейный» действует на территории России в сети «Билайн», кроме Республики Крым и г. Севастополь.



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