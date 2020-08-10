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Более 2000 детских аудиокниг из каталога «ЛитРес» стали доступны на интерактивной платформе «Ростелекома»

Интернет Веб-сервисы Маркет
, Текст: Эльяс Касми

На интерактивной платформе для детей «Ростелекома» появился обширный каталог аудиокниг от «ЛитРес», крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ. В нем представлено более 2 00 обучающих и развлекательных аудиокниг для детей и их родителей, включая классические произведения, фантастику, народные сказки и стихи.

Платформа «Ростелекома» формирует индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями. Она содержит большое количество полезного контента: обучающие курсы для детей от 3 до 14 лет, персонажи в дополненной реальности, которые помогают в учебе и делают ее интереснее, а также музыкальная развлекательная библиотека. 2000 аудиокниг от «ЛитРес» на любой вкус для детей дошкольного и школьного возрастов дополнили платформу.

«Основная задача детских аудиокниг — помочь ребенку в освоении мира с помощью ярких художественных образов, интересных сюжетов и простого языка. Такие книги помогают развить речевые навыки, абстрактное мышление и умение анализировать. Детские аудиокниги — это возможность для родителей провести свободное время со своими детьми с пользой», – сказал директор продуктового офиса массового сегмента «Ростелекома» Артем Черменин.

В июне «Ростелеком» запустил интерактивную платформу для детей и их родителей на базе мобильного приложения компании Devar. Подписка на платформу «Ростелекома» доступна в мобильном приложении Devar на смартфонах и планшетах на базе iOS и Android.



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