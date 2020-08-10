TCL Communication представила в России новый интернет-центр и USB-модем под брендом Alcatel. Цены

TCL Communication объявляет о старте продаж в России интернет-центра Alcatel Linkhub HH71V1 и 4G USB-модема Alcatel Linkkey IK41VE1. Первые поставки новинок на российский рынок начала осуществлять компания Merlion, официальный дистрибьютор TCL в России.

Устройства, которые обеспечивают высокую скорость беспроводного доступа к интернету, становятся сегодня особенно актуальными как для комфортной удаленной работы из дома, так и для выполнения ежедневных задач в офисе. Alcatel предлагает пользователям новые решения на платформе Qualcomm для легкого и стабильного беспроводного доступа к интернету практически из любой удобной точки.

Благодаря возможности подключения к интернету через сети 4G+ LTE/3G/2G и наличию двух разъемов для внешних антенн новый интернет-центр Alcatel Linkhub HH71V1 оценят прежде всего владельцы загородных домов, где отсутствует доступ к проводному интернету, и те пользователи, которым приходится часто переезжать. Интернет-центр работает с SIM-картами всех российских операторов связи с их соответствующими тарифами для модемов или компьютеров.

Alcatel Linkhub HH71V1 обеспечивает высокоскоростное подключение через двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 + 5 ГГц 2х2 MIMO для 32 устройств одновременно, в том числе смартфонов, компьютеров, ноутбуков, систем умного дома, IP-видеокамер и т.д. Кроме того, Alcatel Linkhub HH71 оснащен портом RJ11 для подсоединения проводного или DECT-телефона и поддерживает технологию VoLTE в сетях ведущих российских мобильных операторов. Таким образом, это многофункциональное устройство станет оптимальным решением и для организации работы в небольших офисах.

Alcatel Linkhub HH71V1 поддерживает передачу данных в сети 4G LTE со скоростью до 300 Мбит/с, а по Wi-Fi и через Ethernet — до 1167 Мбит/с и 1 Гбит/с соответственно. Для обеспечения стабильной связи с интернетом в режиме 24/7 предусмотрена функция «Резервирование подключения», которая позволяет задать основное и резервное подключение к интернету. В случае обрыва соединения основное подключение автоматически сменится на резервное (проводной канал). После восстановления основного подключения интернет-центр автоматически переключится на него. При необходимости Alcatel Linkhub HH71V1 можно использовать как стационарный роутер.

Устройство, выполненное в белом цвете, отличается элегантным лаконичным дизайном и органично впишется в любой интерьер.

Alcatel Linkhub HH71V1 поступит в продажу с 10 августа по цене 7990 руб.

Портативный 4G USB-модем Alcatel Linkkey IK41VE1 подойдет тем, кому необходим полноценный доступ к интернету там, где отсутствует возможность подключения по проводу или Wi-Fi. С новым устройством выполнение повседневных задач вне офиса, во время поездок или путешествий становится проще благодаря высокой скорости передачи данных и стабильному подключению. Alcatel Linkkey IK41VE1 работает с SIM-картами всех российских операторов связи.

Производительная платформа Qualcomm и поддержка сетей 4G LTE/3G/2G обеспечивают скорость загрузки данных до 150 Мбит/с и отправки данных до 50 Мбит/с. Кроме того, USB-модем оснащен двумя разъемами для подключения внешних антенн, что позволяет использовать его в локациях с пониженным уровнем сигнала сотовой связи.

Alcatel Linkkey IK41VE1 поддерживает операционные системы Linux 2.6.20, Windows 7, Mac 10.6 или более поздние версии. Также устройство совместимо со стационарными роутерами других производителей, наиболее популярных на российском рынке, что дает пользователям дополнительную гибкость при использовании уже имеющихся устройств.

Alcatel Linkkey IK41VE1 поступит в продажу с 21 августа по цене 2690 руб.

Комплект из двух антенн Alcatel TS9ANT с разъемом TS9-2.5 станет хорошим дополнением как к новым интернет-центру и модему, так и ко многим другим устройствам. Антенны Alcatel TS9ANT предназначены для усиления сигнала сотовых сетей 3G/4G и работают в диапазоне частот от 700 МГц до 2700 МГц. Благодаря магнитным основаниям и трехметровым кабелям их можно легко установить в любом удобном месте.

Антенны Alcatel TS9ANT будут доступны в продаже с 10 августа по цене 1290 руб. за комплект из двух штук.