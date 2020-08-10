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Вице-президентом Mail.ru Group по экосистемным продуктам стала Анна Артамонова

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Вице-президентом Mail.ru Group по экосистемным продуктам назначена Анна Артамонова. В новой роли Анна Артамонова будет отвечать за стратегию экосистемы Mail.ru Group, за запуск и развитие проектов в рамках общей системы и за выстраивание связей между всеми продуктами компании.

Цель Mail.ru Group — создать единую среду, в которой люди смогут решать любые повседневные задачи и открывать для себя нужные и удобные сервисы. На новой должности Анна будет курировать развитие и рост продуктов, которые связывают элементы экосистемы между собой: единой учетной записи VK Connect, голосового ассистента «Маруси», платформы VK Mini Apps, программы лояльности Combo и многих других. Анна поможет встроить все сервисы в систему и интегрировать друг с другом.

«Мы хотим сделать переход между сервисами простым и незаметным, чтобы пользователи легко путешествовали от одного проекта к другому, решая все свои задачи. Для этого мы связываем разные проекты общими технологиями и решениями. Я уверен, что опыт и энергия Анны помогут нам усилить это направление, и наша экосистема будет развиваться еще быстрее», — сказал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Сейчас в экосистему Mail.ru Group входят «Вконтакте» и «Одноклассники», «Почта», «Облако» и другие сервисы портала Mail.ru, «Юла», игровое направление My.Games, проекты Delivery Club и «Самокат», сервисы «Ситимобил» и YouDrive, онлайн-университеты GeekBrains и Skillbox и другие продукты.

Анна Артамонова работает в Mail.ru Group с 2003 г. В 2010 г. она стала вице-президентом компании. До перехода на новую должность руководила бизнес-юнитами «Почта» и «Портал», Instant Messengers и «Поиск». Анна продолжит курировать это направление, но будет постепенно отходить от операционной работы.

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