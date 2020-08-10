Zyxel представила новый уличный многодиапазонный LTE-маршрутизатор. Фото

Zyxel Networks, поставщик решений для безопасных широкополосных сетей, доступа к интернету и домашних сетей, представила уличный LTE-маршрутизатор с расширенной функциональностью LTE7480. Устройство обеспечивает бизнес и частные домохозяйства высокоскоростным и стабильным подключением к интернету в удаленных районах. Там, где отсутствует надежная кабельная инфраструктура, но есть сигнал сотовой связи.

Из-за пандемии во многих мировых компаниях значительная часть персонала перешла на режим работы из дома, поэтому им требуются решения, которые с помощью передовых технологий обеспечивают высокую продуктивность своих удаленных сотрудников. Одна из главных проблем, с которыми столкнулись компании, – организация надежного и высокоскоростного подключения к корпоративной сети сотрудников, работающих из дома, однако ее очень трудно решить если сотрудник живет в районе, где отсутствует надежная кабельная интернет-инфраструктура.

Предоставляющий широкополосной доступ по сотовой сети, новый маршрутизатор Zyxel можно развернуть и интегрировать в любую существующую сетевую инфраструктуру. Его можно использовать как основной канал связи либо как резервный на случай падения пропускной способности основного широкополосного канала для устранения рисков потери доступа к сети, который с учетом перевода во многих компаниях большинства персонала на удаленный режим работы должен быть сведен к минимуму.

Особенности и преимущества уличного LTE-A маршрутизатора LTE7480: подключение к интернету с высокой скоростью: LTE7480 использует стандарт LTE Category 12, обеспечивающий скорость входящего трафика до 600 Мбит/сек за счет передачи данных с помощью четырех пространственных потоков с двумя поднесущими; антенны с увеличенным коэффициентом усиления: LTE7480 оборудован антеннами передатчика 4x4 MIMO с увеличенным до 8 дБи усилением сигнала. Специальная конструкция корпуса LTE7480 для использования на улице позволяет улучшить покрытие и ширину пропускания даже при работе рядом с границей зоны прямой видимости базовой станции сотовой сети; простое развертывание: LTE7480 поддерживает как режим моста, так и маршрутизатора, что обеспечивает гибкость развертывания этого устройства; поддержка 802.3af/at PoE избавляет от необходимости в использовании отдельного источника питания; кожух с классом защиты IP68 позволяет размещать маршрутизатор на улице даже в экстремальных условиях; удаленное управление: с помощью удобного веб-интерфейса выполняются все операции удаленного управления, начиная от настройки параметров конфигурации, мониторинга состояния сети и обновления микропрограммы и до управления межсетевым экраном; непрерывное соединение: Сотовую сеть LTE можно использовать как альтернативный канал WAN без подключения ко второму оператору стационарной связи для резервирования основного канала WAN по схеме multi-WAN fail-over. Если в сети установлен шлюз, поддерживающий несколько интерфейсов WAN (например, шлюз из серии Zyxel USG), то для резервирования соединения WAN нужно только подключить к нему Zyxel LTE7480-M804 и настроить транк.

LTE-маршрутизатор Zyxel LTE7480

LTE-маршрутизатор Zyxel LTE7480 уже доступен для покупки в магазинах электроники.