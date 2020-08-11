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«Тинькофф Инвестиции» запустили инструмент для автоматического поиска акций

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В брокерской платформе «Тинькофф Инвестиции» появился скринер акций, с помощью которого можно будет автоматически отбирать ценные бумаги по выбранным критериям — например, находить недооцененные и перспективные компании и т.д.

Инструмент поможет опытным инвесторам быстро сформировать портфель по их индивидуальному запросу, а начинающим — выбрать акции для первых покупок с учетом инвестиционных рисков.

Начинающие инвесторы смогут подписаться на готовые скринеры, созданные аналитиками «Тинькофф Инвестиций». Готовые скринеры учитывают фундаментальные показатели — например, стоимость компании или прибыль компании до вычета расходов. Скинеры также будут создаваться на основе самых популярных запросов пользователей — например, «дивидендные компании», «компании с быстрорастущей прибылью», «дивиденды на этой неделе», «высокий потенциал роста». Как только акции компаний начинают соответствовать фильтрам запроса, они сразу отображаются в готовых скринерах.

Для начинающих инвесторов скринер станет мини-библиотекой, в которой можно будет изучить значение различных показателей, понять, как они влияют на динамику стоимости акций, научиться оценивать риски инвестирования.

Клиенты с опытом в инвестировании могут создавать собственные скринеры как на базе готовых, так и конкретно под свои индивидуальные задачи — например, чтобы находить акции по нужным им параметрам для своих портфелей.

Сейчас клиент может сформировать запрос для скринера, используя более 30 фильтров, таких как: поиск по дате, дивидендам, капитализации, EPS, объему торгов, консенсусу. В перспективе количество критериев может увеличиться в зависимости от запросов пользователей.

Выдача акций по запросу может быть настроена списком или таблицей, в которой будут отображаться и другие показатели компании — это позволит инвестору получить полную информацию о компании для оценки всех рисков покупки ее акций.

Индивидуальный скринер, также как и готовый скринер, можно сохранить в приложении, чтобы просматривать обновления акций в удобное время. Вскоре у клиентов появится возможность поделиться своим скринером в социальной сети для инвесторов «Пульс», где остальные пользователи смогут посмотреть его и сохранить в своем приложении.

Скринер уже доступен всем пользователям «Тинькофф Инвестиций» в разделе «Что купить?».

Кирилл Комаров, руководитель отдела инвестиционного консультирования «Тинькофф Инвестиций», сказал: «В нашем приложении представлено более 10 тыс. ценных бумаг, сориентироваться в которых новичку бывает сложно. Скринер сделает процесс выбора акций проще, при этом научит пользователей обращать внимание не только на динамику стоимости акции, но и на финансовые показатели компании, а значит, позволит гораздо эффективнее оценить риски инвестирования. Опытным инвесторам инструмент поможет быстро, не выходя из приложения, найти нужные продукты, гарантируя при этом корректность и актуальность данных. Все это позволит сделать процесс инвестирования еще более простым и комфортным. В будущем мы планируем создать скринеры не только для акций, но и для других продуктов — облигаций и бумаг иностранных инвестфондов».

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