Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«Яндекс» запускает единую платформу для самозанятых

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

«Яндекс» запустил платформу и приложение «Яндекс.про». Платформа будет полезна всем, кто работает на себя. С ее помощью курьеры, водители, репетиторы, мастера по ремонту и многие другие специалисты смогут находить подработку и вести учет своих доходов.

«Яндекс.про» подойдет тем, кто ищет работу на весь день или на несколько часов. Человек сможет сам выбрать, чем хочет заниматься, причем необязательно делать что-то одно. Например, студент, который разбирается в технике, может помогать с ремонтом и настройкой компьютеров и периодически подрабатывать курьером.

На платформе «Яндекс.про» уже работают сотни тысяч водителей и автокурьеров, выполняющих заказы «Яндекс.такси». В самое ближайшее время к ним присоединятся курьеры, которые доставляют заказы «Яндекс.еды» и «Яндекс.лавки». В будущем платформой смогут воспользоваться мастера и специалисты «Яндекс.услуг», а также исполнители заданий в «Яндекс.толоке».

«Многие люди работают на фрилансе или берут подработку. Им приходится делать все самостоятельно: искать работу, вести бухгалтерию, разбираться с налогами. Для таких людей мы и сделали «Яндекс.про. Платформа дает им возможность находить клиентов и выполнять заказы, позволяет видеть, сколько ты сегодня заработал, облегчает регистрацию в качестве самозанятого, уплату налогов и так далее. Это удобный сервис для тех, кто работает на себя», — сказал Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний «Яндекса».

Платформа «Яндекс.про» создана на основе «Яндекс.таксометра», который уже много лет помогает таксопаркам и водителям принимать заказы и управлять заработком. Благодаря наработкам «Таксометра» и технологиям «Яндекса» в «Яндекс.про» доступна встроенная навигация, чтобы водителям и курьерам было проще выполнять заказы, а еще подсказки: где сейчас повышенный спрос на их услуги. Также в приложении есть инструменты безопасности — например, человек может позвонить в экстренные службы с помощью кнопки 112.

К «Яндекс.про» могут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Они могут быстро зарегистрироваться в качестве самозанятого прямо в приложении и синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог», чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически.

Пользователи «Яндекс.таксометра» будут автоматически переведены на «Яндекс.про». В отличие от «Таксометра», приложение «Яндекс.про» доступно не только на Android, но и на iOS, скачать его можно в Google Play и App Store.

Другие материалы рубрики

Таинственная хакерская группировка захватила четверть узлов Tor

Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян

История, преимущества и недостатки ОС FreeBSD для виртуальных серверов

Роскомнадзор просит у Путина новые полномочия. Он хочет блокировать сайты за информацию об «известных людях»

Google заплатит штраф в 1,5 миллиона за запрещенные сайты в поиске

«Эльбрус Капитал» потеснил американцев в совете директоров HeadHunter

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации

У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной

Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией
Показать еще
Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов