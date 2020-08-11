«Яндекс» запускает единую платформу для самозанятых

«Яндекс» запустил платформу и приложение «Яндекс.про». Платформа будет полезна всем, кто работает на себя. С ее помощью курьеры, водители, репетиторы, мастера по ремонту и многие другие специалисты смогут находить подработку и вести учет своих доходов.

«Яндекс.про» подойдет тем, кто ищет работу на весь день или на несколько часов. Человек сможет сам выбрать, чем хочет заниматься, причем необязательно делать что-то одно. Например, студент, который разбирается в технике, может помогать с ремонтом и настройкой компьютеров и периодически подрабатывать курьером.

На платформе «Яндекс.про» уже работают сотни тысяч водителей и автокурьеров, выполняющих заказы «Яндекс.такси». В самое ближайшее время к ним присоединятся курьеры, которые доставляют заказы «Яндекс.еды» и «Яндекс.лавки». В будущем платформой смогут воспользоваться мастера и специалисты «Яндекс.услуг», а также исполнители заданий в «Яндекс.толоке».

«Многие люди работают на фрилансе или берут подработку. Им приходится делать все самостоятельно: искать работу, вести бухгалтерию, разбираться с налогами. Для таких людей мы и сделали «Яндекс.про. Платформа дает им возможность находить клиентов и выполнять заказы, позволяет видеть, сколько ты сегодня заработал, облегчает регистрацию в качестве самозанятого, уплату налогов и так далее. Это удобный сервис для тех, кто работает на себя», — сказал Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний «Яндекса».

Платформа «Яндекс.про» создана на основе «Яндекс.таксометра», который уже много лет помогает таксопаркам и водителям принимать заказы и управлять заработком. Благодаря наработкам «Таксометра» и технологиям «Яндекса» в «Яндекс.про» доступна встроенная навигация, чтобы водителям и курьерам было проще выполнять заказы, а еще подсказки: где сейчас повышенный спрос на их услуги. Также в приложении есть инструменты безопасности — например, человек может позвонить в экстренные службы с помощью кнопки 112.

К «Яндекс.про» могут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Они могут быстро зарегистрироваться в качестве самозанятого прямо в приложении и синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог», чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически.

Пользователи «Яндекс.таксометра» будут автоматически переведены на «Яндекс.про». В отличие от «Таксометра», приложение «Яндекс.про» доступно не только на Android, но и на iOS, скачать его можно в Google Play и App Store.