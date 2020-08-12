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Клиенты банка «Дом.рф» получили возможность оформить мультивалютную карту пакета услуг «Премиальный» дистанционно

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В банке «Дом.рф» можно оформить мультивалютную карту пакета услуг «Премиальный» онлайн, заказав ее на сайте. Оформление заявки займет не более 5 минут – необходимо ввести данные для карты и выбрать офис для ее получения, по готовности карты банк проинформирует клиента SMS-сообщением.

Мультивалютная карта привязана к нескольким счетам в разных валютах – в рублях, евро и долларах США. С ее помощью можно воспользоваться льготной валютной конвертацией – обменивать валюту в режиме онлайн и совершать безналичные покупки картой по выгодному курсу, максимально приближенному к курсу Московской Биржи – разница всего 5 копеек. Сервис позволяет совершать обменные операции без потерь, связанных с курсом, без брокерского счета и расходов на его обслуживание.

Среди других преимуществ карты – возможность бесплатного обслуживания, повышенное начисление процентов по вкладам и кэшбэк в размере 5% в наиболее популярных категориях: авиакомпании, аренда автомобилей, турагентства, магазины Duty Free, рестораны и кафе, фастфуд, кинотеатры, музеи, картинные галереи, парки аттракционов, АЗС – с возможностью параллельных ежемесячных выплат до 10 тыс. руб. и до 200 долларов США/евро по каждому из счетов.

«Дистанционное оформление продуктов банка становится все более востребованным – наши клиенты стали оформлять банковские продукты в режиме онлайн в 3 раза чаще по сравнению с началом года. С запуском дистанционного оформления премиальные карты стали еще доступнее», – отметил Евгений Шитиков, директор розничных продуктов банка «Дом.рф».

Премиальные клиенты банка получают привилегированное обслуживание с персональным менеджером, а также неограниченный доступ в бизнес-залы аэропортов и ЖД-вокзалов, страхование для выезжающих за рубеж. В пакет услуг также входят дистанционная юридическая и налоговая поддержка, круглосуточный консьерж-сервис, подписка на деловые СМИ, особая программа привилегий визовой поддержки. Снятие наличных с карты бесплатное в любых банкоматах в России и за рубежом.



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