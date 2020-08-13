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Без очередей и ожидания: в «Яндекс.еде» появилcя самовывоз

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Теперь пользователи «Яндекс.еды» могут сами забрать свой заказ из ресторана, сэкономив на доставке. Самовывоз уже доступен в 1500 ресторанов по всей Москве, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Среди них — «Даблби», «Северяне», «Горыныч», Buba by sumosan, «Техникум», «Андерсон», «Город-сад», «Хлеб насущный», «Британские пекарни, «Чито гврито», «Бабагануш», Greenbox и другие.

Несмотря на отмену режима самоизоляции, многие продолжают соблюдать меры предосторожности и стараются не проводить время в людных местах. Поэтому теперь у пользователей «Яндекс.еды» есть выбор – заказать блюда с доставкой или забрать заказ в ресторане, минуя очереди. Оформить заказ с самовывозом можно в приложениях «Яндекс», «Яндекс.еда» или «Яндекс.такси». Сервис подскажет, к какому времени подойти в ресторан и оповестит, если заказ будет готов раньше. Чтобы забрать блюда, надо назвать сотруднику номер заказа. Услуга бесплатная.

Самовывоз поможет ресторанам получить дополнительные заказы и сократить расходы на логистику, а также расширить меню блюдами, которые сложно доставлять.

С запуском самовывоза на витрине сервиса впервые появятся заведения, которые не работают с доставкой. Например, небольшие кофейни и пекарни, где утром и в обед часто образуются очереди.

Подключить самовывоз могут как новые, так и действующие партнеры «Яндекс.еды». Чтобы активировать сервис, ресторану достаточно заполнить онлайн-форму на сайте сервиса.

Позже услуга самовывоза из ресторанов станет доступна и в других городах, где работает «Яндекс.еда», а также в магазинах, которые сотрудничают с платформой.

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