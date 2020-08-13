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Delivery Club запустил доставку товаров для животных

Интернет Веб-сервисы Ритейл

Delivery Club запустил доставку товаров для животных. Первым партнером направления стала сеть зоомагазинов «Любимчик». Новое для Delivery Club направление было запущено при участии Mars Petcare, мирового производителя кормов для домашних животных (торговые марки Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba).

На первом этапе пользователям Delivery Club будут доступны более 800 самых востребованных товаров из ассортимента «Любимчика»: преимущественно корма для животных, лакомства и наполнители. После тестового периода ассортимент будет увеличен. Курьеры Delivery Club уже доставляют заказы из «Любимчика» жителям нескольких районов Москвы и Московской области, в будущем эта услуга станет доступна в части других районов и городов присутствия магазинов сети.

Товары для животных будут доставляться в соответствии со всеми требованиями действующего законодательства. Специально для этого Delivery Club разработал отдельные герметичные сумки, которые курьеры смогут носить как отдельно, так и внутри своих обычных рюкзаков.

«С начала 2020 г. мы занимаемся доставкой продуктов питания и видим, что у пользователей этого сервиса корма для животных стали одной из самых популярных категорий. Однако в продовольственных сетях магазинов представлен только основной ассортимент этих товаров. Сотрудничество с “Любимчиком” позволит нам предложить владельцам домашних животных экспресс-доставку широкого спектра зоотоваров», – сказал операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.

«В современном мире скорость – это новое топливо. Возможность получить питание для вашего питомца меньше, чем через час после клика в смартфоне, – это новый клиентский опыт и безусловно удобный сервис. Мы очень рады, что первыми в категории делаем шаг в цифровое будущее ритейла вместе с нашими партнерами из Delivery Club», – отметили в пресс-службе сети «Любимчик».

«Развитие категории питания домашних животных – важнейшая часть стратегии Mars Petcare. Мы рады, что коллеги из Delivery Club поддержали нашу идею и открыли для себя новую категорию. Сегодня 83% и 76% владельцев кошек и собак соответственно считают своих питомцев родственниками, друзьями или даже детьми. Ответственное отношение к животным, закрепленное в Конституции, растит потребность в удобных сервисах для владельцев питомцев. Уверен, что в современном цифровом мире подобное предложение будет востребовано», – сказал директор по развитию электронной коммерции Mars Petcare в России Сергей Роскошный.

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