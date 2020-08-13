ИСИЭЗ ВШЭ опубликовал данные об уровне цифровизации российского здравоохранения

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представил данные об уровне цифровизации здравоохранения и востребованности населением электронных государственных услуг в этой сфере.

Практически все медицинские организации (96,5%) имели к началу 2019 г. доступ к интернету; 86,5% — вели свой веб-сайт или страницу в Сети; треть (36%) — пользовались облачными сервисами. Более половины медицинских организаций оснащены интернетом со скоростью передачи данных от 2 до 30 Мбит/с, каждая третья — выше 30 Мбит/с.

В рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» по всей стране организовано более 725 тыс. автоматизированных рабочих мест медицинских работников, подключенных к медицинским информационным системам (целевой показатель — 700 тыс.). Эти системы использовали для организации и оказания медицинской помощи гражданам две трети (65,6%) структурных подразделений медицинских организаций (целевой показатель — 63%).

В 2019 г. было проведено 679 тыс. телемедицинских консультаций (консилиумов), из них 104 тыс. — консилиумов врачей, 385 тыс. — консультаций пациентов, по результатам которых проведена их госпитализация. По сравнению с 2018 г. число онлайн-консультаций возросло в 1,7–2 раза.

5,3% медицинских организаций предоставляли доступ граждан к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг. 10,3 млн человек воспользовались услугами через личный кабинет (в 2018 г. — 3,7 млн человек).

Услуги в сфере здравоохранения остаются самыми востребованными среди электронных госуслуг (на треть опережают вторые по численности пользователей услуги в сфере налогов и сборов).

В 2019 г. 40% взрослого населения страны, или 43,7 млн человек в возрасте 15–72 лет, воспользовались интернетом для записи на прием к врачу / его вызова на дом, получения сведений об оказании медпомощи, направления на госпитализацию, прохождения медико-социальной экспертизы. По сравнению с 2018 г. прирост составил почти 4 млн человек, или 10%.