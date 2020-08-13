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Минкомсвязи предложило продлить скидку на электронные госуслуги

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило с предложением продлить до конца 2022 г. 30% скидку на оплату госпошлины при получении государственных услуг в электронном виде. Соответствующее предложение о продлении льготы прописано в проекте Федерального закона «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и направлено на рассмотрение в Минфин России.

В 2019 г. пользователи электронных госуслуг совершили оплату государственных пошлин на общую сумму 22,7 млрд руб., воспользовавшись действующей скидкой. Без льготы они заплатили бы 32,4 млрд руб.

«Скидка в 30% на оплату госпошлины должна быть продлена — так электронные госуслуги экономят не только время граждан, но и деньги. Ежегодно мы фиксируем увеличение количества заявлений на получение госуслуг в электронном виде. Это подтверждает статистика: в 2019 году пользователи портала госуслуг совершили 62,4 млн платежей, куда входят госпошлины, различные штрафы и налоги, на общую сумму 66,4 млрд руб., что на 35% больше, чем в 2018 г.», — сказал директор департамента передовых цифровых решений Минкомсвязи России Алексей Горобцов.

Существенно возрос объем обращений через Единый портал госуслуг за получением услуг со значительной суммой государственной пошлины. Так, для услуг МВД России, среди которых оформление загранпаспорта с пошлиной от 1 тыс. до 5 тыс. руб., количество обращений увеличилось с 15,67 млн в 2018 г. до 17,95 млн в 2019 г.

Льгота на оплату госпошлины при получении госуслуг с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов госуслуг и иных порталов, интегрированных с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), действует с начала 2017 г. до конца 2020 г. В настоящее время скидка распространяется на все услуги Единого портала госуслуг, требующие оплаты государственной пошлины.

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