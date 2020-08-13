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В рекламной сети «Яндекса» появились новые инструменты для монетизации мобильного трафика

Интернет E-commerce
, Текст: Эльяс Касми

Теперь для использования на мобильных сайтах стал доступен новый рекламный формат — видео с вознаграждением, а также появился новый формат блока рекламной сети «Яндекса» (РСЯ) — адаптивный 2.0. Новые инструменты позволят издателям более эффективно монетизировать мобильный трафик.

Видео с вознаграждением (rewarded video) - это полноэкранная видеореклама, просмотр которой в течение определённого времени открывает пользователю доступ к контенту. Это хорошая возможность монетизировать тот контент, который обычно доступен только по подписке. Владелец сайта самостоятельно настраивает, как долго пользователь должен смотреть рекламу перед тем, как получит доступ к контенту. Ранее такой формат был доступен только для монетизаторов мобильных игр: за просмотр рекламного ролика пользователь получает награду в игровой валюте.

Адаптивный 2.0 - новый формат рекламного блока для мобильного сайта. Его можно настроить как в полноэкранном отображении так и в интерскроллере, где содержимое рекламного блока плавно появляется из-под контента по мере того, как пользователь прокручивает страницу. Для адаптивного 2.0 можно легко выбрать подходящий стиль: цвет фона, кнопок, заголовков, ссылок, рамок.

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