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Группа ЧТПЗ обновила e-commerce-платформу

Интернет E-commerce
, Текст: Эльяс Касми

Группа ЧТПЗ обновила функционал интернет-магазина market.chelpipe.ru, что позволит сделать процесс заказа продукции проще и удобнее.

Благодаря новым функциям сайта скидки от объема заказа выставляются автоматически, а сформированный счет на продукцию из наличия направляется на почту клиента и сохраняется в личном кабинете, что позволяет существенно экономить время клиента при оформлении заказа. Также теперь в личном кабинете пользователям доступны скан-копии сертификатов на продукцию, первичная документация, отчеты и функция отслеживания статуса заказа.

Официальный интернет-магазин Группы ЧТПЗ запущен в 2018 г. По итогам 2019 г. продажи трубной продукции через e-commerce платформу увеличились на 160%.

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