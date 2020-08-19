Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

5Post доставит продукцию iHerb

Интернет Веб-сервисы Ритейл Логистика
, Текст: Эльяс Касми

5Post, дочерняя компания Х5 Retail Group, развивающая новые почтовые сервисы, и международный интернет-магазин iHerb подписали соглашение о сотрудничестве. Получить товары для красоты и здоровья, а также экологически чистые продукты можно будет в любом из постаматов 5Post или на кассе магазина «Пятерочка».

В рамках соглашения компания iHerb обеспечивает перемещение посылок за границей и авиафрахт, таможенный брокер производит оформление посылок, а 5Post забирает растаможенные посылки в аэропорту и производит доставку по стране до выбранного покупателем магазина «Пятерочка». На сегодняшний день сервис охватывает 10,7 тыс. пунктов выдачи в торговой сети «Пятерочка» в 65 регионах присутствия.

Чтобы получить заказ, на сайте интернет-магазина необходимо выбрать постамат или пункт выдачи 5Post в магазине «Пятерочка» в качестве способа доставки. После получения SMS о доставке у покупателя будет три дня, чтобы забрать посылку. Полный список пунктов выдачи 5Post можно узнать на сайте магазина.



Другие материалы рубрики

Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет

Россияне потребовали запретить в Европе Telegram, YouTube и Mail.ru

«Яндекс» выпустил одно огромное приложение вместо множества маленьких

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020» состоится 22 сентября

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Почему мошенники звонят именно вам и как это прекратить?

Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM

Умные колонки, которые говорят по-русски: выбор ZOOM

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака