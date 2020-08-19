5Post доставит продукцию iHerb

5Post, дочерняя компания Х5 Retail Group, развивающая новые почтовые сервисы, и международный интернет-магазин iHerb подписали соглашение о сотрудничестве. Получить товары для красоты и здоровья, а также экологически чистые продукты можно будет в любом из постаматов 5Post или на кассе магазина «Пятерочка».

В рамках соглашения компания iHerb обеспечивает перемещение посылок за границей и авиафрахт, таможенный брокер производит оформление посылок, а 5Post забирает растаможенные посылки в аэропорту и производит доставку по стране до выбранного покупателем магазина «Пятерочка». На сегодняшний день сервис охватывает 10,7 тыс. пунктов выдачи в торговой сети «Пятерочка» в 65 регионах присутствия.

Чтобы получить заказ, на сайте интернет-магазина необходимо выбрать постамат или пункт выдачи 5Post в магазине «Пятерочка» в качестве способа доставки. После получения SMS о доставке у покупателя будет три дня, чтобы забрать посылку. Полный список пунктов выдачи 5Post можно узнать на сайте магазина.