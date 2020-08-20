МТС и Briskly запустили сервис онлайн-доставки для малого бизнеса

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, вместе с Briskly, платформой для бесконтактной торговли, запустила сервис онлайн-заказов и доставки для малого бизнеса. Услуга доступна в 500 городах России. К сервису могут подключиться частные производители, несетевые магазины и кафе, которые принимают платежи через «МТС Кассу».

Торговые точки-пользователи «МТС Кассы» получили возможность создать свою витрину на площадке briskly.online с интегрированной оплатой и доставкой. Покупатели могут заказывать и оплачивать еду из кафе и магазинов в приложении для сканирования и оплаты товаров B-Pay. Доставляют заказы партнеры сервиса: «Яндекс.Такси», Gett и такси Maxim.

Для подключения услуги, магазину необходимо заполнить заявку на сайте Briskly. Сервис загружает данные из «МТС Кассы» и автоматически создает онлайн-витрину из ассортимента торговой точки в приложении B-Pay. После того как пользователь оплачивает заказ в приложении, онлайн-касса МТС фискализирует чеки. Комиссия сервиса для магазинов с учетом эквайринга составляет пять процентов с транзакции. Доставку продавец может оплатить самостоятельно или назначить ее стоимость для клиента.

«Решение "МТС Кассы" и Briskly позволяет несетевой рознице и общепиту открыть интернет-витрину и привлечь покупателей через новый канал продаж. При этом, компаниям не придется самостоятельно создавать интернет-магазин и организовывать доставку – эти задачи возьмет на себя сервис. Даже в небольших городах предприниматели могут нарастить покупательскую базу и подстроиться под удобный формат для клиентов», — отметил директор по продукту «МТС Кассы» Сергей Музыкантов.

«В то время, как у сетевых ритейлеров есть возможность организовать свою доставку, малый бизнес теряет онлайн-рынок. Частные семейные магазины, фермерские лавки, производители редких продуктов не имеют таких ресурсов и опыта. Мы сделали инструмент, который за один-два дня помогает сделать онлайн-магазин, а также приложение с оплатой и доставкой для любого типа торговой точки», — сказал Глеб Харитонов, СЕО Briskly.

Ранее «МТС Касса» запустила сервис, который помогает продуктовым магазинам формата «у дома» принимать заказы в приложении Rate&Goods.