«Сбермаркет» запустил экспресс-доставку продуктов в Москве

Сервис доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» запустил новую услугу — экспресс-доставку продуктов. Время доставки одного заказа составит от 20 минут. Первым партнером «Сбермаркета» в новом сегменте стала сеть магазинов «Вкусвилл» — курьеры сервиса начали доставлять продукты из 124 московских магазинов ритейлера.

Клиенты «Сбермаркета» могут оформить заказ на сайте или в приложении сервиса. Сборку заказов осуществляют сотрудники магазинов «Вкусвилла», а доставку — курьеры, сотрудничающие со «Сбермаркетом». До 30 сентября доставка заказов будет бесплатной.

«Мы видим запрос со стороны нашей аудитории на новые услуги — они хотят иметь возможность в одном сервисе покупать продукты онлайн с доставкой на дом не только на длительный срок (1-2 недели), но и делать быстрые покупки с экспресс-доставкой. В Москве мы запускаем новый проект доставки продуктов вместе с нашими партнерами из "Вкусвилла", в дальнейшем рассматриваем возможность расширения в других сегментах: товары для дома, для детей, зоотовары», — сказал Артур Саркисов, операционный директор «Сбермаркета».