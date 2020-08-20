Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Яндекс» открыл «Лабораторию Толоки» для быстрой обработки данных

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

«Яндекс» запустил «Лабораторию Толоки» — она автоматически решает популярные задачи по обработке данных. Лаборатория создана на базе «Яндекс.Толоки» и пригодится тем, кому важно быстро решить задачу и кто не готов тратить время на запуск проекта на этой платформе.

Для работы с «Лабораторией» не нужны никакие специальные знания. Заказчик только заполняет небольшую форму, дает ссылку на данные и объясняет, что с ними делать. Остальное — создание интерфейса, настройка проекта и поиск исполнителей — происходит с помощью автоматизированных процессов. Когда все будет готово, заказчик получит результаты разметки.

Сейчас «Лаборатория» выполняет три вида разметки данных — классификацию изображений, классификацию текста и выделение объектов на картинке. Размеченные данные помогают решать самые разные задачи в маркетинге, продажах, образовании, машинном обучении и других сферах. Например, с помощью классификации изображений можно определить эмоции человека на снимке — смеется он, равнодушен или грустит. С помощью классификации текста — сгруппировать комментарии пользователей по тональности, скажем, разделить их на позитивные, негативные и нейтральные. А выделение областей изображений, помимо прочего, позволяет найти на фотографиях людей, которые выгуливают собаку. Позже появятся автоматические решения и для других видов задач.

Заполнить заявку на обработку данных можно в «Лаборатории». Минимальный объем задачи — 500 текстов или изображений, цена начинается с 12 тыс. руб. и зависит от сложности разметки.

«Яндекс.Толока» — это открытая краудсорсинговая платформа, где зарегистрировано более семи млн человек, которые выполняют задания по сбору и разметке данных для разных заказчиков. Каждый день исполнители выполняют больше 13 млн заданий по разметке данных, которые потом используются как эталонные данные для машинного обучения, а также помогают в задачах модерации и генерации контента.

Другие материалы рубрики

Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО

Что такое диски SATA и кому они до сих пор нужны

Почта Gmail сломалась почти во всем мире

Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет

Россияне потребовали запретить в Европе Telegram, YouTube и Mail.ru

«Яндекс» выпустил одно огромное приложение вместо множества маленьких

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас?

Почему мошенники звонят именно вам и как это прекратить?

Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM

Умные колонки, которые говорят по-русски: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака