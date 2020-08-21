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На «Госуслугах» запустят сервис по оформлению грантов для одаренных детей

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщает, что с 1 сентября 2020 г. на Едином портале государственных и муниципальных услуг школьники, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, или их законные представители смогут подать заявление на получение гранта в размере 125 тыс. рублей.

Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг. Оформить заявку на грант может законный представитель, либо сам школьник, достигший 14 лет, в срок с 1 сентября по 10 октября 2020 г.

К электронному заявлению необходимо прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях. В заявлении также нужно указать реквизиты расчетного счета, открытого в российской кредитной организации.

Решение по выплате гранта будет принято в срок до 1 ноября 2020 г.

Претендовать на грант могут российские школьники и дети с российским гражданством, проживающие за рубежом, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.

Предоставление грантов будет вестись в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

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