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Qiwi обновила сервис идентификации клиентов в ЦУПИС

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Qiwi обновила свой сервис идентификации клиентов, которые делают ставки в букмекерских конторах – партнерах ЦУПИС Qiwi. Делать ставки в букмекерских конторах могут только идентифицированные клиенты. Теперь они могут пройти упрощенную идентификацию через портал «Госуслуги». Когда клиент захочет пройти полную идентификацию, ему придет SMS с подтверждением. В случае ошибки исправить ее можно будет в личном кабинете «Qiwi Кошелька».

Кроме того, клиенты получили возможность вносить изменения в данные своей учетной записи. Например, раньше, когда клиент менял паспорт или ФИО, нужно было открывать новый электронный кошелек или ждать обновления в течение дня. Сейчас на внесение изменений уйдет менее часа, и клиент сможет продолжать пользоваться своим прежним кошельком.

«ЦУПИС Qiwi является для игрока гарантом безопасности денежных транзакций и защиты персональных данных, а идентификация клиентов – ключевой элемент, который обеспечивает прозрачность и легальность транзакций на букмекерском рынке. Поэтому мы активно актуализируем наши технические инструменты и упрощаем UX, гарантируя при этом контроль и полную прозрачность в отношении клиентских данных. Наш приоритет – безопасность платежей клиентов вкупе с простотой и удобством использования сервиса», – сказал Николай Волчек, директор по развитию ЦУПИС Qiwi.



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