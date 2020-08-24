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Tele2 запустил «Безлимит на Telegram»

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обнуляет трафик в Telegram. Теперь абоненты популярных пакетных тарифов смогут пользоваться мессенджером, не расходуя пакет интернета.

Tele2 поддерживает стиль жизни своих абонентов и продолжает предлагать выгодные и актуальные продукты и сервисы. В июне в России были сняты ограничения доступа к Telegram. В связи с этим оператор запускает услугу, которая позволит клиентам пользоваться мессенджером, не расходуя пакет интернета.

Опция «Безлимит на Telegram» бесплатно доступна абонентам тарифных планов «Мой онлайн» и «Мой онлайн+», в столице также на «Везде онлайн» и на тарифе «Везде онлайн+» в Москве и Санкт-Петербурге. Абоненты других пакетных тарифных планов могут подключить услугу самостоятельно за дополнительную плату. С ее подробным описанием и стоимостью можно ознакомиться на сайте оператора.

Корпоративным клиентам Tele2 на открытой линейке тарифных планов «Мой бизнес» и «Моя команда» услуга «Безлимит на Telegram B2B» также доступна бесплатно.

Оператор напоминает, что в вышеобозначенные тарифные планы также включен безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, «Тамтам» и социальным сетям Instagram, Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники».

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, сказал: «Сегодня многие люди используют различные мессенджеры, а Telegram это не только способ связи с друзьями, близкими и коллегами. На базе этого мессенджера существует множество полезных и интересных каналов, посвященных совершенно разным темам. Часто новости или интересные публикации пользователи читают именно в Telegram. Tele2 поддерживает интересы своих абонентов, и нам важно предлагать актуальные опции. Услуга «Безлимит на Telegram» позволит клиентам использовать мессенджер, не расходуя пакет интернета».

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