Во «Вконтакте» появился раздел для поиска работы

Во «Вконтакте» появился раздел «Работа». В нём можно опубликовать резюме и откликнуться на вакансии, которые подбираются индивидуально для каждого пользователя. Раздел запущен вместе с сервисом Worki, который ранее был представлен в VK в виде мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps.

В десктопной версии «Вконтакте» новый раздел доступен прямо в меню, а в мобильном приложении VK — во вкладке «Сервисы», наряду с заказом еды, вызовом такси и покупками. Worki поддержал запуск серией роликов, которые будут размещены на ТВ и ведущих рекламных площадках в виде OLV.

Лента вакансий в разделе «Работа» формируется на основе открытой информации из профиля пользователя и его геолокации. Всего алгоритмы учитывают больше 200 параметров — и предлагают варианты, на которые соискатель скорее всего откликнется. Подбирать вакансии можно и с помощью фильтров: предпочитаемых профессий, расстояния до места работы, зарплаты, типа работы — например, подработки или вахтового метода, а также многих других. Быстрее найти подходящую занятость помогут и подсказки от Worki: они дадут советы о том, как заполнить анкету и как пользоваться сервисом.

В отдельных вкладках пользователи легко найдут вакансии, которые они отложили и на которые откликнулись. Также они могут перечитать своё резюме и изменить его — для этого достаточно перейти во вкладку «Резюме». Когда соискатель откликнется на позицию, для него и работодателя создаётся диалог в сообщениях «Вконтакте». Там можно будет задать дополнительные вопросы или договориться о дате собеседования.

Алла Аршевская, директор по продукту сервиса Worki, отметила: «Экспертиза Worki в подборе персонала и многомиллионная аудитория Вконтакте — идеальное сочетание, чтобы предложить рынку новый инструмент для быстрого поиска работы и линейных сотрудников. С новым разделом трудоустройство станет существенно проще: искать подходящую занятость можно прямо на платформе, где многие из нас и так регулярно проводят время, а обсудить детали с работодателями получится самым удобным способом — в личных сообщениях».

Антон Циварев, директор по развитию суперприложения «Вконтакте», сказал: «Вконтакте есть друзья, музыка, сообщества, такси, еда, покупки. А теперь — и удобный поиск работы. Благодаря единой учётной записи VK Connect, которую мы запустили в июне, в разделе «Работа» достаточно одного клика, чтобы автоматически заполнить часть резюме. При этом список вакансий подстраивается под пользователя, отталкиваясь от открытой информации в его профиле, — и показывает выше наиболее подходящие варианты».