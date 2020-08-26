Корпоративные клиенты Сбербанка смогут приобретать авиабилеты через блокчейн-платформу S7 Airlines

Авиакомпания S7 Airlines и Сбербанк завершают интеграцию собственных блокчейн-решений. Совместный проект позволяет агентам по продаже авиабилетов, имеющим счета в Сбербанке, моментально производить расчеты с авиакомпанией через смарт-контракты с помощью виртуальной расчетной единицы – токенов, привязанных к реальным счетам клиентов. Новая услуга будет доступна в сентябре 2020 г.

Раньше для оформления авиабилетов агенту приходилось использовать банковские гарантии и авансы, что требовало дополнительных расходов как материальных, так и человеческих ресурсов. Блокчейн позволяет автоматизировать всю цепочку расчетов: деньги со счета агента будут токенизироваться и передаваться авиакомпании согласно алгоритму, прописанному в смарт-контракте.

«Блокчейн-платформа позволяет нам постоянно расширять сеть агентов, которые работают с S7 Airlines напрямую. Мы отмечаем высокую заинтересованность среди партнеров. Темпы роста оборота через блокчейн-платформу постоянно увеличиваются: только за первые семь месяцев 2020 г. нам удалось достигнуть уровня годового оборота 2019 г. – 1,5 млрд руб.», – сказал Игорь Веретенников, заместитель генерального директора по продажам S7 Group.

«Совместный проект со Сбербанком, над которым мы с коллегами проделали большую и продолжительную работу, показывает универсальность блокчейн-решения S7 Airlines. Мы реализовали не только интеграцию с блокчейн-платформой Сбербанка, но и подключение к уже действующему внутреннему продукту банка – Fintech API. Уверен, сотрудничество со Сбербанком позволит нам расширить число партнеров, работающих с S7 Airlines через блокчейн, в том числе и в других коммерческих отраслях», – сказал Николай Муханов, генеральный директор S7 TechLab.

В схеме расчетов Сбербанк будет выступать владельцем платформы токенизации, а также гарантом наличия на расчетном счете клиента необходимой суммы денег.

«Инновационность S7 Airlines и наши давние партнерские отношения позволили нам вывести на рынок сервис, намного опережающий по своему функционалу существующие решения. Уникальность совместного проекта Сбербанка и S7 Airlines в том, что впервые в России расчеты на блокчейн-платформе будут происходить при помощи токенов, обеспеченных денежными средствами на счете клиента. Использование виртуальной расчетной единицы позволило Сбербанку решить целый ряд технических задач и создать универсальную платформу токенизации, в которой процесс выпуска токенов является лишь одним из многих возможных. При этом процесс «конвертации» носит скорее технический характер, может происходить бесшовно и незаметно для пользователя», – отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Блокчейн-платформа S7 Airlines – первый проект, в котором создана инфраструктура для проведения платежей в онлайн-режиме, – от бронирования билетов до исполнения платежей банка. Внедрение платформы позволило увеличить скорость расчетов и сократить бумажный документооборот, при этом гарантировав безопасность операций.